Joaquin Phoenix impacta en el primer tráiler The Joker

Warner Bros presentó este miércoles el primer tráiler de la película sobre los orígenes del famoso villano de DC Comics, The Joker, encarnado en esta oportunidad por el aclamado actor Joaquin Phoenix, y dirigido por Todd Phillips.

Phillips dijo que el filme explora el pasado de un personaje sin “origen definido” y que cuando Warner quiso saber el género de la película para la campaña de marketing, no supo qué responder y solo dijo: “tragedia”.

En el tráiler se ve a Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) como un hombre abatido y golpeado, que está tratando de encontrar su lugar en ciudad Gótica. Tras varios abusos se llega a un momento del video, donde el icónico personaje suelta la risa desquiciada del villano del Universo DC.

Además de Joaquin Phoenix, el reparto incluye a Robert de Niro, Frances Conroy (Six feet under), Zazie Beetz (Deadpool), Bill Camp ( The Night Of) y Marc Maron (GLOW), entre otros.