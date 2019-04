La FilBo 2019 contará con más 1.700 eventos

La trigésima segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá cuenta con más de 170 autores de 24 países como Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Perú, Portugal y, por primera vez en el evento, Abjasia.

Este año la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, abrirá sus puertas entre el 25 de abril y el 6 de mayo en el recinto ferial. Más de 170 autores de 24 países y 400 escritores colombianos se darán cita durante este evento. Además, participarán alrededor de 500 expositores y se realizarán más de 1.700 eventos culturales, académicos y profesionales, dentro y fuera del recinto ferial, donde todos los actores de la cadena del libro presentarán sus novedades.

“La FILBo es el evento cultural más relevante de Colombia y el escenario ideal para que los actores de la cadena del libro lancen sus novedades. Es además un lugar de encuentro, de conocimiento, de fiesta. Es una invitación a conocer otras culturas, leer otras historias y ampliar la visión que tenemos del mundo”, aseguró Sandra Pulido Urrea, directora de la FILBo para la Cámara Colombiana del Libro.

Al respecto, Andrés González, jefe de proyecto por parte de Corferias, revela que “la feria dinamiza el mercado editorial, vende la ciudad como destino cultural, promueve internacionalmente a los autores colombianos, hace su parte en el esfuerzo colectivo de construir país, promueve el diálogo entre posturas opuestas y colabora junto con otras instituciones, para que cada día sean más los colombianos que leen y para que cada vez lean más”.

Para este año, la FILBo tendrá entre los invitados estelares al abjasio Daúr Nachkebia; los argentinos Diana Bellesi, Martín Caparrós, Edgardo Cozarinsky, Leila Guerreiro y Samanta Schweblin; los chilenos Elvira Hernández, Simón Soto y Diego Zúñiga; los canadienses Pascal Brissette y Wade Davis; los cubanos Carlos Manuel Álvarez y Wendy Guerra; las ecuatorianas María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda; los españoles Paula Bonet, Abraham Gragera, Agustín Fernández Mallo, Rosa Montero, Santiago Postegillo y Manuel Vilas; los estadounidenses Benjamin Moser, Chris Kraus, Gary Lachman y Mike Wilson; los ingleses Alexandra Christo, David Keenan y Edward Rutherfurd; los franceses Laurence Debray y Gilles Lipovetsky; el guatemalteco Eduardo Halfon; los italianos Valerio Massimo, Ángelo Nestore y Matteo Strukul; los mexicanos Mario Bellatín, Margo Glantz, Emiliano Monge y Antonio Ortuño; los uruguayos Ramiro Sanchiz y Fernanda Trías; los venezolanos Gustavo Guerrero y Karina Sainz Borgo.

Por su parte, algunos de los autores nacionales que participarán de la FILBo 2019 son Juan Miguel Álvarez, Piedad Bonnett, Juan Cárdenas, Giuseppe Caputo, Juan Esteban Constaín, Federico Díaz-Granados, Orlando Echeverri, Gloria Susana Esquivel, Gustavo López Ramírez, Andrea Mejía, Gilmer Mesa, Harold Muñoz, Juan Manuel Roca, Ingrid Rojas Contreras, Carolina Sanín, entre otros de una constelación de luminarias literarias de Colombia.

La Feria está dividida en actividades que reúnen los diversos intereses de los visitantes, así:

· Literaria: a través de encuentros con invitados de distintas latitudes del mundo, se tratarán temas como la escritura hecha desde la perspectiva de las mujeres; las relaciones que tejemos con el territorio, el medioambiente y el planeta; la diversidad de género; la historia, los thillers y la aventura. Estos encuentros girarán en torno a los géneros literarios: novela, cuento, no-ficción y poesía; y conviven con la programación de humanidades, literatura y cultura.

· Humanidades: contará con grandes nombres de las ciencias exactas y humanas que charlarán y discutirán sobre temas relacionados con avances científicos, la manera en la que el periodismo narra a Latinoamérica desde distintas perspectivas, palabras para la reconciliación en contextos del posconflicto y, como formato nuevo, FILBo Debates, espacios de conversación entre los invitados internacionales, profesores nacionales y estudiantes universitarios.

· Cultural: franjas que crean vasos comunicantes con la literatura y los libros y que incluyen actividades enmarcadas en ¡Qué viva la música!, conversaciones que ahondarán en qué es Colombia a través de algunos de sus géneros musicales; Libros para comer, espacios en los que la literatura tiene sabor, olor y sazón; Leer con los sentidos, una franja que busca incluir dentro de la celebración a personas con discapacidad y sus acompañantes; y en FILBo Cine, la oportunidad para disfrutar el séptimo arte desde su relación con los libros tanto cultural como profesionalemente, y la nueva franja Esta tierra a la que pertenecemos, que ofrecerá una programación relacionada con las manifestaciones culturales de las poblaciones afrodescendientes, indígenas, raizales y rom del país.

· Niños: una franja con invitados especializados en literatura infantil que realizarán talleres, conversatorios y encuentros con sus lectores, para sembrar de este modo el amor por los libros entre los más pequeños.

· Jóvenes: los asistentes podrán disfrutar de charlas sobre literatura juvenil, un encuentro de lectores digitales para conocer las nuevas tendencias y herramientas de lectura. Además, habrá grandes nombres del mundo de la ilustración que, a través de mesas, compartirán con los asistentes sus mundos gráficos.

· Profesional: diversos encuentros entre profesionales de la industria, tanto de negocio como de formación, es un componente esencial en una feria del libro como la de Bogotá. A través del Salón Internacional de Negocios, la FILBo se consolida como epicentro de negocios editoriales en el primer semestre del año, para la industria del libro en español.

Esta edición de la FILBo cuenta, además, con 5 nuevos espacios para los visitantes. El primero es la Sala de Poesía María Mercedes Carranza, la programación se concentrará en la poesía tanto de invitados nacionales como internacionales. El segundo espacio es la Bebeteca, el lugar para los padres y sus hijos más pequeños donde podrán acercarse a los libros y a la lectura, en un lugar de experiencia apropiado para ellos. El tercer espacio es la Sala Manuel Zapata Olivella en el que se desarrollará la franja de diversidad étnica Esta tierra a la que pertenecemos. Aquí se reflexionará acerca de las poblaciones afro, indígenas, raizales y rom, además de visibilizar sus obras y pensamientos. El cuarto espacio es la Carpa de Libros para Comer, dedicada 100% a temas de gastronomía, complementada con la muestra gastronómica Mestizaje, los sabores de Colombia, donde cocineros tradicionales y chefs tendrán su muestra comercial y charlarán con investigadores y escritores del país. Y por último, el pabellón Qué viva la música, será el lugar para las artes escénicas, el Congreso de Ilustración, el Congreso Nacional de Lectura, el Salón de Negocios y, por supuesto, una rica programación musical que atravesará todos los ritmos de Colombia con conversatorios y conciertos.

“Cada año, buscamos acercar a más colombianos a la FILBo con diferentes espacios y eventos que toquen sus mentes y corazones, que los inviten a la reflexión, e idealmente a la acción. El libro y la lectura mostrarán su grandeza durante los próximos días, pues serán protagonistas de charlas, conversaciones, foros, conferencias y presentaciones, reafirmando su importancia para tejer socialmente y para construir culturalmente el país que somos, gracias a nuestras diferencias”, afirmó Sandra Pulido Urrea.

La academia se lee durante la FILBo

FILBo Debates es un espacio de discusión sobre temas coyunturales: el planeta, la relación con el cuerpo, el feminismo, la vida en el mundo digital, la moda y lo efímero, el consumo de animales, el conflicto, la literatura, el planeta y el territorio. Los encuentros se realizarán entre docentes, investigadores y autores internacionales invitados que establecerán sinergias intelectuales con el público.

Por su parte, el XI Encuentro Internacional de Periodismo este año se llama: “Narrar un continente inacabado” y es una reflexión sobre cómo Latinoamérica ha sido narrada a través del periodismo. Esto se llevará a cabo por medio de conversaciones que exploran nuevas maneras de contar la política, la guerra, las luchas feministas y de igualdad de género, las ciudades y la cotidianidad que influye en las realidades sociales, políticas y económicas.

La FILBo: un epicentro de negocios

A través del Salón Internacional de Negocios se podrán comercializar libros, derechos de edición y traducciones. Las inscripciones para participar son a través del portal del evento, www.feriadellibro.com; pestaña “Visítanos” y en la opción “Salón Internacional de Negocios”. Allí se encuentran las diferentes tarifas y el formulario de inscripción. Las inscripciones serán hasta el 1 de abril.

Además del Salón, otros espacios para profesionales durante la FILBo son los Foros del Libro, que se componen de charlas de formación profesional pensadas para el sector editorial latinoamericano; Foros de Edición Universitaria, un encuentro en el que la edición académica y de universidades habla de su estado, retos y perspectivas, el Encuentro de Bibliotecarios, un evento en el que la feria se pone al servicio de las bibliotecas y centros de información tanto para compras y adquisiciones, como para conversatorios; el Seminario Internacional de Derecho de Autor, que hará énfasis en los retos y posibilidades del sector en la materia; FILBo Emprende, una iniciativa para promover nuevas ideas de negocio en el sector editorial, buscando su consolidación en la industria; el decimocuarto Congreso Nacional de Lectura, Fundalectura, que propone nuevas formas de dinamizar la lectura a nivel local, nacional y regional; y el Congreso de Internacional de Ilustración Fig. 09, el evento más grande de esta industria en el país.

Las fechas de estos encuentros son:

· Seminario Internacional de Derecho de Autor: 25 y 26 de abril en el Gran Salón Ecopetrol.

· Congreso Nacional de Lectura, Fundalectura: del 25 al 27 de abril, Pabellón 5A.

· FILBo Emprende: del 25 al 29 de abril, FILBo talleres.

· Salón Internacional de Negocios: 29 y 30 de abril en el pabellón 5A.

· Foros del Libro: 2 y 3 de mayo en el Gran Salón Ecopetrol.

· Congreso Internacional de Ilustración Fig. 09: del 2 al 4 de mayo.

· Foros de Edición Universitaria: 2 y 3 de mayo en el Gran Salón Ecopetrol.

· Encuentro de Bibliotecarios: 4 y 5 de mayo en el Gran Salón Ecopetrol.

Para estos eventos la inscripción también se realiza a través de www.feriadellibro.com; pestaña “Visítanos”.

Colombia, el país invitado

Colombia es el invitado de honor de la FILBo. Una conmemoración a los 200 años de consolidación de la República. La exposición recorre un espacio teatral: tanto su materialidad como la dirección de arte responden a una serie de puestas en escena que imaginan los escenarios de la república soñada hace 200 años, guiada por las ideas que le dieron vida: igualdad, libertad, independencia, ciudadanía y soberanía.

Los 3.000 metros cuadrados de la exposición buscan llevar al visitante por un recorrido que le permita cuestionarse por sus propias versiones del pasado, conocer el complejo contexto histórico de los colombianos y colombianas que vivieron esta época, y entender cómo todos los actores de la sociedad participaron en ella; ver a profundidad la perspectiva y vivencia de distintos sectores de la sociedad que se apropiaron del nuevo ideario republicano; y, finalmente encontrarse con espacios de participación donde puedan escribir, y tejer en conjunto con todos los visitantes, ese país que todos construimos hoy.

Los espacios que se podrán encontrar al interior del Pabellón comprenden:

1. Espacio expositivo que se divide en los siguientes conceptos: soberanía, igualdad, ciudadanía, independencia e igualdad. Cada concepto se desarrolla a través de casos y voces de los colombianos y colombianas de hace 200 años

2. Espacios de participación: una imprenta de tipos móviles que invitará a las personas que realizan recorridos a participar en una creación colectiva en torno a la renovación de la utopía de pasado.

3. Un foro que tendrá una programación de talleres y conversatorios constante.

4. Espacios de ocio: la Chichería invita al diálogo sobre las ideas políticas y la Librería a profundizar en la literatura y la historia relacionada con los temas que la exposición plantea.

5. Una librería de 350 metros cuadrados: La Asociación Colombiana de Libreros Independientes, ACLI, será la entidad encargada de la gestión comercial de la muestra editorial que se le presentará al público en la librería. La selección bibliográfica que se tendrá en cuenta es: autores colombianos, editoriales colombianas, libros de autores extranjeros que hablen de Colombia o el proceso de independencia, autores extranjeros invitados a Filbo 2019, libros de los países que hicieron parte de la Gran Colombia donde el tema sea Colombia y novedades proyectadas para la Feria del Libros que cumplan algunos de los anteriores requisitos.

Acerca de la FILBo

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, este año se realizará del 25 de abril al 6 de mayo.

Con más de 1.700 eventos culturales, académicos y profesionales, todos los actores de la cadena del libro presentarán sus novedades editoriales al público visitante. El país invitado de honor en la trigésima segunda edición del evento es Colombia, 200 años. El principal aliado institucional es la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el marco del Plan Distrital de Lectura y Escritura, Leer es Volar.

Horarios

Visitantes:

De lunes a jueves y domingos: de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sábados: de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Expositores:

De lunes a jueves y domingos: de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Viernes y sábados: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Boletería

Adultos: $9.000 *13 años en adelante

Niños (de 5 a 12 años): $5.500 *Menores de 5 años ingresan sin costo.

Estudiantes con carné vigente: $7.000

Multibono (3 días) personal e intransferible: $21.000