Resultados del primer año de operación del bus biarticulado Euro VI a Gas Natural

Loterias

Loterías del 2 de abril en Colombia:

Cruz Roja 3475 – Serie 068

Huila 3388 – Serie 010

DORADO

Mañana 4227 – Tarde 1906

CULONA:

1384

ASTRO SOL

8174 – Signo Leo

ASTRO LUNA

0248 – Signo Capricornio

PIJAO:

7924

PAISITA:

Día 5717 – Noche 6193

CHONTICO:

Día 9253 – Noche 1186

CAFETERITO:

Tarde 3656 – Noche 8953

SINUANO:

Día 5872 – Noche 2183

CASH THREE:

Día 588 – Noche 386

PLAY FOUR:

Día 2082 – Noche 3466

SAMAN:

7524

CARIBEÑA:

Día 4695 – Noche 0553

WIN FOUR:

9102

EVENING:

7938

MOTILÓN:

Tarde 9690 – Noche 0583

LA FANTÁSTICA:

Día 7332 – Noche 9006

ANTIOQUEÑITA

Día 3929 – Tarde 0364