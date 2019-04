Senador Araújo pide desbloqueo inmediato y cese de la violencia indígena

En plenaria de Senado el congresista Fernando Araújo pidió a las comunidades indígenas cesar la violencia y las vías de hecho para sentarse a dialogar con el presidente de la República. El legislador rechazó que se busquen estos mecanismos para incendiar al país y evitar que “a Colombia le vaya bien”.

“El presidente Duque ha sido amplio y generoso en el dialogo, aunque otros sectores quieran demostrar lo contrario. El 9 de agosto, dos días después de su posesión tuvo un diálogo amplio con las comunidades étnicas y se comprometió a incluir un capitulo en el Plan Nacional de Desarrollo – PND, lo cual hoy está cumpliendo”, dijo.

Araújo precisó que el Capítulo que está en el Plan se construyó con las comunidades indígenas en un diálogo transparente y permanente, sin embargo, la Minga empezó a utilizar las vías de hecho. “Allá han estado delegados del Gobierno y en principio no los quisieron escuchar. ¿Cómo ha respondido la Minga? Con violencia, con vías de hecho, que no se pueden premiar, ni validar, ni estimular”.

El legislador cuestionó: “¿Será que de verdad tienen un interés legítimo de defender a sus comunidades? O lo que buscan es incendiar a Colombia para evitar que haya productividad, progreso y que el comercio pueda fluir. Por eso decimos con toda vehemencia y desde todos los rincones de Colombia: desbloqueo ¡YA! No más vías de hecho, no más violencia. Al presidente Duque no lo van a presionar con estos mecanismos”.