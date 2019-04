Cansados de los bloqueos ciudadanos atacaron sede indígena en Popayán

–Mientras el gobierno nacional, a través de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reportó que los diálogos con la minga indígena en Mondomo avanzan positivamente, los dirigentes de la protesta afirman que el gobierno No tiene verdaderas intenciones de negociar y no ofrece garantías a la protesta social y anunciaron “plantones” para este 9 de abril y además “un gran paro nacional para el próximo 25 de abril en todas las plazas de Colombia”.

Las conversaciones fueron retomadas este miércoles en el municipio de Mondomo, Cauca, en medio de los bloqueos y nuevos disturbios.

La jornada de la víspera tuvo, además, un hecho sin antecedentes: ciudadanos de Popayán cansados por los graves efectos causados por los bloqueos realizaron una manifestación de protesta y en medio de la misma atacaron a piedra la sede del Consejo Regional Indigena Cric, en la capital del Cauca.

La Organización Indigena Colombiana, ONIC, en un comunicado asegura que en el ataque fueron utilizadas “personas de origen venezolano para vandalizar las instalaciones del CRIC y de la AIC”.

También afirma que en estos hechos varios compañeros fueron heridos con rocas y arma blanca por parte de los manifestantes y que presuntamente una de las personas heridas por arma blanca fue apuñalado por un ciudadano de origen venezolano, hecho que “se infiere esto por el acento del atacante”.

Además acusa al ESMAD y a la Policía Nacional de haber permitido los ataques. “Estos actos de violencia han sido en complicidad con fuerza pública quienes no han actuado en contra de los manifestantes, omitiendo su papel de garantizar los derechos”, afirma.

Según los dirigentes del CRIC la acción dejó como saldo 10 heridos que se encontraban en las instalaciones de la sede IPS Minga del Cric y la destrucción de la misma.

En cuanto a los diálogos retomados en Mondomo, la ministra del Interior afirmó que “fue una tarde fructífera”, destacando que la directora de Planeación presentó la propuesta de inversiones del Gobierno y que “también hubo avances en la Mesa de Garantías”.

Agregó que la propuesta, presentada por la directora de Planeación Gloria Alonso, contiene 143 proposiciones de la comunidad, de las cuales el 80% serán acompañadas por el Gobierno, pues comprende acciones y gestiones territoriales

Este jueves a las 02:00 p.m. continuarán los diálogos para revisar la propuesta que hizo Planeación Nacional”, concluyó la Ministra del Interior.

Sin embargo, la ONIC emitió un comunicado en el cual afirma que no hay acuerdos todavía y se refirió concretamente a la mesa de diálogo en el Corregimiento La Delfina del municipio de Buenaventura.

Agrega que en las últimas horas, una comisión del Gobierno Nacional encabezada por el Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, llegó hasta este punto de concentración, con el fin de acordar el primer punto de pliego de peticiones entre ellos la vida, los derechos humanos e implementación de los acuerdos de paz. No obstante destaca que “dichas negociaciones no han surtido efecto, entre otras cosas, porque la Fiscalía General de la Nación, no sede con su intención de estigmatizar, criminalizar y judicializar la Minga, así como a los mingueros y mingueras”.