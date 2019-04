El 56% de las personas prefiere comprar perros de raza porque les da estatus

El 56% de las personas encuestadas prefirió comprar un perro de raza que un perro criollo basado en una perspectiva materialista. Es decir, tener un perro de raza representa estatus social, una impresión positiva en su entorno y orgullo por su mascota.

El otro 44% que adquirió a su perro de raza tuvo en cuenta cómo se adecuaba a su estilo de vida y a su identidad. Si se trataba de un animal tranquilo, sociable, activo, etc.

Estas cifras resultaron, luego de analizar 658 dueños de perros de raza de las ciudades de Barranquilla y Bogotá. Los resultados fueron publicados en la revista científica Social Marketing Quarterlycon el título ‘The influence of materialism and self-congruity on the relationship of human with their companion dogs. (influencia del materialismo y la auto-congruencia en la relación de los humanos con sus perros de compañía).

El objetivo de este estudio era preguntarles a los compradores ¿cuáles son las consecuencias de adquirir una mascota desde una perspectiva materialista?

Para Gonzalo Luna, líder del estudio y docente en marketing de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, “Una de las conclusiones es que los perros de raza están siendo percibidos como si fueran una marca y eso no debería ser así. Cuanto más materialista es el dueño, más problemas comportamentales presentan su mascota y más intención de abandono de la misma”.

La investigación señala quedel 56% de las personas que adquirió sus perros basados en una perspectiva materialista, más del 90% tiene una mascota que presenta problemas comportamentales (agresividad, nerviosismo, no hace caso, romper cosas en la casa, etc).

“No es comprar el perro y ya. Hay que hacerse responsable de él, eso implica sacarlo a diario a ejercitarlo, alimentarlo bien, dedicarle tiempo, limpiar su entorno, etc., si no es así, el animal presentará este tipo de problemas comportamentales”, aseguró el investigador.

Además, las cifras demuestran que del 56% de los que compraron perros por razones materialistas, más del 60% presenta intención de deshacerse del animal (puede ser regalándolo, llevándolo a un centro de adopción, etc.).

Por el contrario, de los 44% que adquirió a su mascota basándose en cómo la raza se adecuaba a su estilo de vida, menos del 5% presenta intención de abandono de la mascota.