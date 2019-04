En el Día Internacional del Perro Callejero, estos son los programas de Bogotá para cuidarlos

Este 4 de abril se celebra el Día Internacional del Perro Callejero y por eso el Distrito, a través del Instituto de Protección y Bienestar Animal, está feliz de contarle a la ciudadanía los diferentes programas que tiene para todos los perros que habitan en la calle.

Gracias al servicio de Urgencias Veterinarias, 980 perros que fueron víctimas de accidentes recibieron atención médica, cirugía y todos los procesos necesarios para lograr su recuperación física y comportamental. Muchos de estos perros encontraron en la adopción una nueva oportunidad de vida.

Con el programa ‘Huellitas de la calle’, los habitantes de calle cuentan con valoración veterinaria para sus perros, compañeros inseparables de vida y en el primer Hogar de paso para carreteros y sus animales de compañía pueden pasar la noche bajo el mismo techo.

A diario los médicos veterinarios del Instituto recorren las diferentes localidades con las Brigadas Médicas Veterinarias, servicio que brinda atención no solo a los animales de calle, sino a aquellos que, aunque tienen cuidador, viven en condiciones vulnerables. En las calles también trabaja el equipo CES (Capturar-Esterilizar-Soltar), encargado de esterilizar a los animales que no tienen quién responda por ellos.

Algunos animales rescatados por el distrito

Moisés vivía en las calles. Fue rescatado por el equipo de Urgencias Veterinarias luego de caer a un canal de aguas lluvias, de ahí se deriva su nombre por ser “salvado de las aguas”. Este tierno criollo tiene problemas de visión y los achaques propios de un canino adulto, pero es noble y amoroso.

Torcido tiene una historia particular. Un día, recorriendo las calles fue atropellado. Cuando llegó a la Unidad de Cuidado Animal había superado un largo tratamiento médico que le salvó la vida, pero no pudo evitar las secuelas del trauma. Desde entonces, Torcido tiene un estilo muy particular para caminar, se ladea y no endereza del todo su cabeza, pero todo eso lo hace muy especial. Es un perro feliz y juguetón al que no le afecta su condición.

Todos estos perros buscan una familia que vea en ellos un amor incondicional y decidan darles un espacio en su hogar.

¿Cuál es el proceso de recuperación?

Los animales atendidos por estos y otros programas llegan a la Unidad de Cuidado animal para completar su proceso de recuperación. Allí son recibidos por médicos veterinarios y expertos en comportamiento animal quienes con paciencia y mucho amor se encargan de fortalecer su salud y enseñarles comandos básicos para que su adopción sea más sencilla.

La Alcaldía de Enrique Peñalosa ha sido la primera administración comprometida sin carreta con acciones en favor de todos los animales, y los perros callejeros han sido los más beneficiados; por eso desde el Instituto de Protección Animal se sigue trabajando por ellos.

¿Qué hacer si quiere adoptar uno de estos perros?

Cualquiera de estos animales puede ser adoptado en la Unidad de Cuidado Animal ubicada en la Cra. 106 A No. 67-02 barrio el muelle, localidad Engativá de lunes a viernes de 09:30 a.m. a 03:00 p.m., fines de semana y festivo de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Los interesados en adoptar pueden conocer los requisitos en nuestra página web: www.proteccionanimalbogota.gov.co o descargar gratis la aplicación Distrito Appnimal, en donde podrán conocer las fotos de los perros disponibles y comenzar el proceso en línea.

Cifras de atención a animales de calle: