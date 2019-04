Gobierno invitó a empresarios a asesorar y apoyar proyectos productivos de desmovilizados para garantizar éxito sostenible

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró este jueves que el apoyo y la asesoría de los empresarios colombianos son determinantes para garantizar el éxito sostenible de los proyectos productivos que actualmente adelantan los desmovilizados de las Farc, que se encuentran en los diferentes Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del país.

Durante su visita al ETCR de La Fila, en Icononzo, Tolima, a donde asistieron reconocidos líderes empresariales como Arturo Calle; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Lácteos Alquería, y Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y afines, el Mandatario destacó la importancia de contar con su visión y experiencia.

“Quería que vieran el proyecto productivo de la confección para asesorar, y que dijeran: de pronto, aquí puede haber un comprador; de pronto, se le puede poner más diseño a este producto; de pronto, podemos ayudar en la comercialización. Lo que estamos trayendo es una visión de mercado para generar ingresos sostenibles”, afirmó.

El Presidente Duque celebró la presencia de empresarios como Arturo Calle, y destacó la importancia de que su empresa de confecciones pueda ayudar a mejorar la competitividad de los proyectos productivos, revisando aspectos como los materiales empleados, los precios y la escala de producción.

“Les aseguro que (con su apoyo), hacemos un cambio dramático a las personas que están en estos ETCR”, resaltó.

Así mismo, señaló que la asesoría de gremios como el de la Cámara Colombiana de la Confección, sobre la posibilidad de “hacer acuerdos con esos satélites de confección que tenemos en estas zonas (ETCR)”, permitiría hacer “la diferencia”.

El Jefe de Estado advirtió, así mismo, que el reto del Gobierno está en impulsar el éxito de los emprendimientos de los desmovilizados antes del mes de agosto, cuando vence la vigencia de los ETCR.

“Los ETCR están previstos para terminar en agosto, bajo la figura legal, pero lo que tenemos que hacer nosotros es asegurar que se conviertan en comunidades productivas”, dijo.

Agregó que “si nosotros no garantizamos esos esquemas de compra, sosteniblemente, mejorando también los indicadores de producción en las comunidades, no va a funcionar esto en el mediano plazo, y esa es la apuesta que tiene este Gobierno”.

Finalmente, el Mandatario destacó su firme decisión de impulsar el tránsito a la vida productiva de los desmovilizados.

“Los hechos muestran que aquí hay un compromiso por sacar adelante el corazón de la reincorporación y, como se los he dicho a todo los excombatientes con los que me he reunido, yo soy su Presidente y tengo el compromiso con que hagan esa transición de salir de la violencia a encontrar una vida de convivencia plena, con ingresos, con oportunidades”, enfatizó.

Respaldo de los empresarios

La invitación del Presidente Duque a los empresarios tuvo un amplio respaldo entre los asistentes.

“Quiero que sepan que este sector está jugado con ustedes. Los queremos muchísimo. Cuente con nosotros para lo que quiera en todos los rincones del país”, aseguró Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y gerente de Pat Primo.

Por su parte, el empresario Arturo Calle propuso aprovechar la capacidad de compra de diferentes sectores del Estado, para apoyar los proyectos productivos de los desmovilizados, en un formato en el que los empresarios actúen como asesores.

“A veces a los grandes empresarios no les interesa participar en licitaciones, pero sí pueden ser el punto de apoyo para decirle al Estado: estos empresarios tienen la mejor calidad, son los mejores precios, compiten con el producto”.

Así mismo, propuso que los productores trabajen de forma cooperativa, ya que les da la ventaja “de que las grandes cadenas llegan a su centro de acopio, a su punto de distribución, y pueden comenzar a comprar sus productos”.