Lucha frontal para perseguir los bienes de funcionarios corruptos emprende la Procuraduría

Loterias

Loterías del 3 de abril en Colombia:

Baloto 03 04 22 40 41 14

Revancha 03 20 22 33 35 09

Meta 6934 – Serie 080

Manizales 9162 – Serie 183

Valle 1291 – Serie 024

DORADO

Mañana 2600 – Tarde 1667

CULONA:

8052

ASTRO SOL

3187 – Signo Acuario

ASTRO LUNA

7418 – Signo Virgo

PIJAO:

7069

PAISITA:

Día 7830 – Noche 4547

CHONTICO:

Día 9560 – Noche 3600

CAFETERITO:

Tarde 3374 – Noche 6677

SINUANO:

Día 6715 – Noche 4573

CASH THREE:

Día 712 – Noche 941

PLAY FOUR:

Día 1624 – Noche 7516

SAMAN:

2268

CARIBEÑA:

Día 1585 – Noche 3246

WIN FOUR:

6011

EVENING:

9983

MOTILÓN:

Tarde 4616 – Noche 8071

LA FANTÁSTICA:

Día 0149 – Noche 6752

ANTIOQUEÑITA

Día 5881 – Tarde 0763