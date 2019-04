Capturan a dos policías y dos civiles que facilitaban transporte de químicos y estupefacientes a bandas criminales

Loterias

Loterías del 4 de abril en Colombia:

Bogotá 1903 – Serie 257

Quindío 3093 – Serie 135

DORADO

Mañana 1955 – Tarde 4902

CULONA:

8717

ASTRO SOL

7329 – Signo Tauro

ASTRO LUNA

4736 – Signo Sagitario

PIJAO:

2042

PAISITA:

Día 1508 – Noche 5984

CHONTICO:

Día 6585 – Noche 2806

CAFETERITO:

Tarde 8123 – Noche 8601

SINUANO:

Día 6654 – Noche 3856

CASH THREE:

Día 702 – Noche 403

PLAY FOUR:

Día 7558 – Noche 1950

SAMAN:

2550

CARIBEÑA:

Día 1828 – Noche 6035

WIN FOUR:

8401

EVENING:

7813

MOTILÓN:

Tarde 5190 – Noche 6193

LA FANTÁSTICA:

Día 7348 – Noche 2879

ANTIOQUEÑITA

Día 1448 – Tarde 0515