Duque: “Como Gobierno queremos que este proceso de reincorporación salga bien”

–Durante un encuentro preliminar con funcionarios del Gobierno y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, que se cumplió este jueves en el sitio Carpa Azul de la vereda La Fila, en el municipio de Icononzo (Tolima), el Presidente Iván Duque reiteró su compromiso con las personas en proceso de reincorporación, sin importar su orientación política.

“Este diálogo no es político. Respeto la orientación política que puedan tener la comunidad y los excombatientes. A mí me tiene sin cuidado la militancia en un partido; a mí lo que me interesa es el bienestar (de la comunidad y de los excombatientes). Por eso, yo saco la conversación del plano político, para concentrarnos en el desarrollo, que es lo que nos corresponde”, aseveró el Jefe de Estado.

Resaltó que lo que a él y a su Gobierno les interesa “es que en este trabajo seamos exitosos”, por el bienestar del proceso de reincorporación de los excombatientes.

Cabe indicar que en esta reunión también participaron representantes de los 285 excombatientes que permanecen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda La Fila, en Icononzo (Tolima).

El Jefe de Estado asistió al encuentro acompañado de la Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ministros y otros altos funcionarios del Gobierno nacional, así como por embajadores y jefes de misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, altos mandos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, empresarios y representantes de los gremios.

En ese espacio de diálogo, el Presidente Duque exhortó a los reincorporados a no creer en la “falsa división” entre amigos y enemigos de la paz.

“Este Gobierno tiene un gran compromiso con las comunidades que están en la reincorporación. Aquí, en Colombia, para este Gobierno, no existe esa falsa división de amigos y enemigos de la paz que, por años, utilizaron para exacerbar odios con propósitos electorales; aquí estamos realmente comprometidos en hacer esto”, enfatizó el Mandatario.

Finalmente, destacó que en los ocho meses de su Gobierno, es la tercera vez que visita un ETCR y que dialoga de frente con los excombatientes, para conocer de cerca sus inquietudes y necesidades.

Luego de su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda La Fila, del municipio de Icononzo, en Tolima, el Presidente Iván Duque destacó el acompañamiento de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y calificó como “muy importante” que hayan sido testigos en el terreno del compromiso de su Gobierno con el proceso de reincorporación.

Afirmó que en su visita al ETCR hubo “una presencia muy importante de países que han respaldado a Colombia en este proceso y que han visto en el terreno el compromiso de nuestra administración en sacar adelante ese proceso de reincorporación” de los excombatientes.

El Mandatario agradeció el espaldarazo de los embajadores que estuvieron presentes y señaló que esta es una demostración de que “estamos avanzando con paso firme en este proceso de reincorporación”.

Durante su recorrido por el ETCR, en el que permanecen 285 personas en proceso de reincorporación, el Presidente estuvo acompañado por el Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, y la Embajadora de la Unión Europea en el país, Patricia Llombart.

También lo acompañaron los embajadores del Reino de los Países Bajos, Jeroen Roodenburg; Brasil, Julio Glinternick; España, Pablo Gómez de Olea; Canadá, Marcel Lebleu; Japón, Keiichiro Morishita; Noruega, John Petter Opdahl; Chile, Ricardo Hernández, e Italia, Gherardo Amaduzzi.

Además, el Mandatario resaltó la presencia en su visita al ETCR de un grupo de empresarios comprometidos con la reincorporación, lo que “les permite a las personas que han dejado la violencia entrar a un proceso de legalidad, que es lo que el país demanda”.

Aseveró que en la jornada tuvo la oportunidad de dialogar de frente con las comunidades y los excombatientes, quienes plantearon sus inquietudes sobre la agenda de desarrollo del Gobierno.

“Hablamos sobre los 22 proyectos productivos que tenemos hoy, de los 14 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que venimos cerrando; de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y, por supuesto, de la urgente necesidad que tenemos de llegar a las regiones de Colombia”, explicó el Mandatario.

También hizo énfasis en la explicación que el Gobierno dio a los excombatientes sobre la ruta de trabajo que se implementará después del mes de agosto, cuando cambie el estatus legal de los ETCR.

ONU destacó diálogo franco con excombatientes

El Jefe de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien hizo parte de la comitiva internacional que acompañó al Presidente Duque en la visita al ETCR de Icononzo, resaltó el diálogo franco con los excombatientes, la participación de la comunidad internacional en el proceso de reincorporación y la iniciativa del Mandatario de invitar a destacados empresarios a la zona.

“Desde la parte de Naciones Unidas, muy agradecidos por haber acompañado este proceso. Presidente, lo más importante, desde la óptica del Gobierno, recalcar la participación de la comunidad internacional con los embajadores aquí presentes, que han estado comprometidos, que apoyan los procesos de reincorporación de diferentes maneras: políticamente y también a través de contribuciones muy importantes”, afirmó.

Finalmente, Massieu dijo que con la visita de los empresarios se llena un vacío muy importante en la reincorporación, “porque uno de los grandes retos es el encadenamiento de los proyectos y de las iniciativas productivas de los excombatientes con los mercados”.