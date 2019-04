Me siento mucho mejor ahora y estoy recuperándome: Mick Jagger

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, aseguró este viernes que se siente “mucho mejor” tras la cirugía cardíaca a la cual fue sometido en Nueva York.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Me siento mucho mejor ahora y estoy recuperándome”, dijo en su cuenta de Twitter el cantante, que fue sometido a una operación para cambiar una de las cuatro válvulas del corazón.

Mick Jagger, de 75 años, se sometió a un procedimiento de reemplazo de una válvula cardíaca y se está recuperando bien, según reportes de prensa.

Los médicos pudieron acceder a la válvula a través de su arteria femoral y estaban controlando al cantante por cualquier complicación, dijo la revista Billboard en un reporte que citó fuentes no identificadas.

El procedimiento, conocido como sustitución de la válvula aórtica mediante transcatéter, o TAVR, es una alternativa cada vez más usada para el reemplazo de la válvula, que requiere que se abra el tórax. Por lo general, el TAVR permite menores estancias en el hospital y tiempos de recuperación más rápidos.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend – and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job.

— Mick Jagger (@MickJagger) 5 de abril de 2019