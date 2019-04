Pueblos de Latinoamérica deben evitar victimizar a la sociedad

Los pueblos de América Latina deben vivir en una libertad absoluta y soberana, respetuosos de las normas, para no llegar a victimizar a la sociedad y a los presos políticos, fue lo expuesto en el foro Victimas del Comunismo en América Latina.

Este evento organizado por la senadora María Fernanda Cabal y realizado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, contó con la participación del cubano René Bolio, abogado de la Comisión Internacional de Justicia; el exsenador de México, Roderick Navarro, coordinador general de Rumbo Libertad Venezuela, y Luis Zúñiga, ex preso político e intelectual cubano, quien dio testimonio del trato dado en su país a los presos, quienes “son deshumanizados y desestabilizados física y mentalmente”.

También intervinieron Pedro Corzo, ex preso político e historiador cubano, y Ariel Peña, presidente de la Federación Sindical, UTRECOL, y Fernando Vargas, abogado y catedrático del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla Colombiana, quienes expusieron las experiencias vividas en sus países como víctimas directas o indirectas de la violencia.

Además, el sindicalista venezolano Carlos Ortega aprovechó esta oportunidad para compartir la experiencia que ha tenido que vivir: “Hemos sido ejemplo de un sindicato luchador y resistente a nuestra destrucción y no lo han logrado. Soy víctima de un gobierno totalitario y represor. Fui imputado, juzgado y recluido injustamente en la cárcel de Ramo Verde, por el delito de rebelión. Me fugué el 13 de agosto de 2006 y desde entonces me encuentro asilado en la república del Perú”.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático, afirmó: “El comunismo juega a inventar y torcer la historia y no hay forma de controvertirlos, ya que usan mitos para permanecer en el imaginario de las personas”. Aseguró que su vida le cambio cuando conoció los dramas de las víctimas y la impunidad recurrente.

Al concluir el foro, la legisladora dijo: “Las redes sociales son espacios de libertad, donde tenemos que estar activos denunciando hechos violentos y protegiendo a las víctimas y buscando siempre la verdad”.