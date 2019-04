Si eres usuario del Portal de las Américas, ten presente los siguientes cambios en rutas alimentadoras

Pensando en cada uno de nuestros usuarios, te informamos que a partir del 8 de abril de 2019, la ruta alimentadora 9-1 Casa Blanca unifico su recorrido durante todo el día y el servicio 9-6 AV. Villavicencio cambio su horario operativo.

Recuerda que los horarios de operación de los servicios son de Lunes a Viernes de 4:00 A.M. a 12:30 A.M., Sábados de 4:30 A.M. a 12:30 A.M. y Domingos y festivos de 5:00 A.M. a 11:30 P.M.

¡Ten presente los paraderos de la ruta alimentadora 9-1 Casa Blanca!

AV. V/cio – KR 81G AV. V/cio – KR 80H AV. A. Mejía – CL 45A Sur CL 47B Sur – KR 79D KR 79 – CL 48A Sur KR 79 – CL 51A Sur CL 53 Sur – KR 79C AV. A. Mejía – CL 51A Sur AV. A. Mejía – CL 48A Sur Cl 46 Sur – KR 80B

¡Y los paraderos de la ruta alimentadora 9-6 A.V. Villavicencio!

AV. V/cio – KR 81G AV. V/cio – KR 80H AV. V/cio – KR 80G AV. V/cio – KR 81G