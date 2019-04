Adios a Pastor López; otro grande la música tropical que se fue

–El mundo musical está de luto con la muerte de Pastor López, “el indio”, el colombo- venezolano. Su deceso se produjo a la edad de 74 años, a las 7:45 de la noche de este viernes en la Clinica del Norte de la ciudad de Cúcuta, en la cual había sido recluido con un delicado cuadro clínico cerebral el pasado martes.

Nacido el 14 de junio de 1944 en Barquisimeto, Venezuela, fue cantante, músico y compositor. Vivió entre Venezuela y Colombia, siendo en territorio colombiano donde realizó la mayor parte de sus presentaciones con su orquesta. Además, su agrupación musical fue conformada en su mayoría por músicos colombianos.

Nos unimos al dolor por la muerte del reconocido cantante colombo-venezolano, Pastor López, quien alegró por décadas a muchas familias con su musica. Su legado y recuerdo siempre estará con nosotros. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. — Iván Duque (@IvanDuque) April 6, 2019

Con el fallecimiento de “el indio”, como decía una de las letras de una de sus más populares canciones, los colombianos decimos: “Vamos a brindar por el ausente”, y gracias a él todas las navidades seguirán siendo alegres.

Por algo se le llamaba el “rey de las fiestas decembrinas”, quien hizo su primera incursión musical en Colombia en 1978 para la Feria de Cali de ese año.

“Por qué me quieres Colombia si yo no te he dado nada”, cantó en retribución a la enorme fanaticada que tenía en nuestro país:

Por qué me quieres Colombia – Pastor Lopez: https://t.co/Al5KFuKqJO vía @YouTube — Pastor Lopez (@pastorlopezofic) December 21, 2018

Se inició cantando música llanera y alcanzó reconocimiento en el combo de su compatriota Nelson Henríquez, luego de su paso por otras agrupaciones como la de Los Mayorales y el Combo de Emir Boscán.

Su estilo fue la música tropical, en la que se destacan géneros como la cumbia, el paseo vallenato, el paseaíto y el porro, entre otros. Su agrupación estaba conformada por dos trompetas, piano, timbal, bajo, conga, un corista y él como cantante.

Se distinguió también como el rey de la cumbia, y fue sin duda icono de la musica tropical.

Así se le promocionaba:

Después de Los conciertos en Aruba. Presento Mis Nuevos Representantes, Manuel Vargas & Sheril Gonzalez http://t.co/VOjDdOA5yq — Pastor Lopez Oficial (@ElindioPastor) July 7, 2014

Que en paz descanse, Pastor López.