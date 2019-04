Bayern Munich, con James en la banca, aplastó al Borussia y tomó liderato de la Bundesliga

–El gran clásico alemán fue para el Bayern Munich, que, con James Rodríguez en la banca, infligió una humillante derrota al Borussia Dortmund, al cual bajo del curubito y se apoderó del liderato de la Bundesliga. El resultado fue contundente: 5-0.

En el Allianz Arena, el Bayern paso como una aplanadora sobre el que hasta el pitazo inicial era el lider de la liga. En la primera parte del cotejo, se produjeron cuatro goles, obra de Mats Hummels, Robert Lewandowski, Javi Martínez y Serge Gnabry.

Tras el descanso y con semejante ventaja el partido fue soso, pues el Borussia no hizo nada para al menos lograr el de la honrilla.

The Goal from Lewy was pure Class!?????? #FCBBVB pic.twitter.com/IBEiymMK20

Pudieron ser más, pero el portero del Dortmund lo evitó, al atajar tiros del mismo Lewandowski, Hummels y Thomas Müller.

Este fue el quinto:

Thats it. ? sounds and looks good ? #FCBBVB @lewy_official pic.twitter.com/wu7CINPCiW

— Guddu? (@About_Saheb) April 6, 2019