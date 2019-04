Duque tras el fin de minga indígena: No más acuerdos impagables, ilusorios, ni soluciones imposibles

Loterias

Loterías del 5 de abril en Colombia:

Medellín 1460 – Serie 169

Santander 4429 – Serie 317

Risaralda 5921 Serie 026

DORADO

Mañana 8417 – Tarde 5147

CULONA:

5497

ASTRO SOL

8149 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

9559 – Signo Sagitario

PIJAO:

2260

PAISITA:

Día 2205 – Noche 5326

CHONTICO:

Día 0975 – Noche 8824

CAFETERITO:

Tarde 3938 – Noche 5715

SINUANO:

Día 7807 – Noche 6922

CASH THREE:

Día 730 – Noche 068

PLAY FOUR:

Día 3906 – Noche 4559

SAMAN:

9735

CARIBEÑA:

Día 7406 – Noche 8461

WIN FOUR:

0149

EVENING:

4381

MOTILÓN:

Tarde 1039 – Noche 7642

LA FANTÁSTICA:

Día 0507 – Noche 9464

ANTIOQUEÑITA

Día 2030 – Tarde 4537