Tras multitudinario simulacro de Operación Libertad, Guaidó convoca nuevas movilizaciones

–En el marco del simulacro de la “Operación Libertad”, el presidente interino de Venezuela, Juan Gauidó, convocó nuevas movilizaciones para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro para que abandone el poder.



“El miércoles vamos de nuevo a las calles de Venezuela, a multiplicar por dos los puntos de la Operación Libertad, porque estamos buscando el cese definitivo de la usurpación, la libertad y la democracia para Venezuela”, indicó Guaidó en una multitudinaria concentración en Caracas.

El objetivo de esta nueva movilización será duplicar los puntos de concentración y convertirlos en protestas para exigir los derechos fundamentales de los venezolanos, explicó Guaidó.

También convocó a una reunión con los empleados públicos en la Asamblea Nacional para tratar la Ley de garantías y anunció que un “Encuentro mundial en Venezuela”, en el que se demostrará que continúa el apoyo internacional ante el cambio político trazado por el Parlamento.

“Ustedes también tienen un rol en el cese de la usurpación y el rescate de Venezuela”, les dijo y proclamó:

“No más chantaje ni opresión por parte del dictador”.



El régimen de Maduro trató de contener las movilizaciones en Caracas y otras ciudades venezolanas, para lo cual lanzó una ofensiva con comandos de la Guardia y utilizó a los grupos paramilitares.

Incluso desde helicópteros militares lanzó gases lacrimógenos.

Según medios locales, más de 30 personas fueron heridas este sábado en la manifestación de Maracaibo por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones.

Entre los lesionados está un niño en Machiques, Zulia, que recibió una grave herida en la zona abdominal y diversas personas lo llevan cargado, para trasladarlo a un centro hospitalario cercano.

URGENTE: Represion en Machiques / Zulia deja un Niño de 12 los gravemente herido, en estos momentos está siendo atendido en el hospital de la localidad. @LDanieri @MilagrosSocorro @GregJaimes @SergioNovelli @la_patilla pic.twitter.com/LxedTjQTNc — Francisco J, Sarcos L. (@Franchesco83) April 6, 2019

Con relación a la movilización de este miércoles Juan Guaidó dijo: Vamos de nuevo a la calles a multiplicar los puntos de la Operación Libertad. Los 358 puntos de protestas de hoy se tienen que convertir en 1000 puntos muy pronto para organizarnos por nuestro futuro y acercarnos a la toma del poder”, puntualizó.

Hoy quedó en evidencia que Venezuela perdió el miedo. Hemos hablado muy claro: estamos unidos y movilizados. La victoria es de Venezuela, de la democracia, y falta poco para que juntos la conquistemos en las calles. Claro que nuestro país vale la pena, #VamosVenezuela pic.twitter.com/jt4OO9i34z — Juan Guaidó (@jguaido) April 7, 2019

Igualmente advirtió: “No estamos solos, nos tenemos unidos y movilizados en las calles, y tenemos el respaldo decidido y oportuno de la comunidad internacional”.

“Venezuela demostró su determinación y sigue en las calles. La dictadura subestimó a nuestra gente. Pensó que nos acostumbraríamos a los apagones, a la falta de agua. Pero no lo vamos a permitir, porque somos un pueblo con honor, que ejerce su soberanía en las calles”, precisó Guaidó.

Resaltó que “desde que juramos juntos recuperar nuestra libertad trazamos una ruta y construimos capacidades,demostrando responsabilidad, dirección y compromiso. Para avanzar hacia el cese definitivo de la usurpación, debemos organizarnos para la Operación Libertad. Su éxito depende de todos”.

“Con responsabilidad y fe les digo que la victoria es de Venezuela, de la democracia, y que falta poco para conseguirla. Los que tienen miedo están arrinconados entre 4 paredes”, complementó.



Dijo que la tarea inmediata es conformar los Comités de Ayuda y Libertad. “No pedimos paciencia, pedimos organización y preparación para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra ruta. Cada vez que sea vulnerado un derecho, protesta estratégica y organizada en las calles”.

Además indicó que en los próximos días hará “un gran encuentro mundial de líderes aquí en Venezuela, para avanzar en la coordinación con nuestros aliados”.

“Nadie nos hará creer que luchar por lo que nos corresponde es una pérdida de tiempo. Si llegamos hasta aquí para rendirnos, todo nuestro esfuerzo y sacrificio no habrá valido la pena. Vamos con todo, Venezuela”, complementó.

“No les pido que exijamos solo agua y luz, no pido que nos acostumbremos. Yo no les pido que compren linternas y velas, yo les digo que tenemos solución, que soñemos con buena educación para nuestros hijos y con su regreso a nuestra patria”.

“Hoy me siento más orgulloso que nunca de ser venezolano, porque no bajamos la cabeza, no nos acostumbramos. Soñamos, progresamos y vamos pa’ lante!

En Venezuela surgió un movimiento que no se va a detener”, concluyó Guaidó.