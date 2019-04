Dimite secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU por causa de inmigración centroamericana

— La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dimitió este domingo, al parecer por causa del creciente número de inmigrantes de América Central que ingreso a territorio estadounidense a través de su frontera sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó el domingo que Nielsen, que estaba en el cargo desde el 6 de diciembre de 2017, “dejará su puesto y me gustaría agradecerle su servicio”.

Además, el mandatario anunció: “Me complace anunciar que Kevin McAleenan, el actual Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE . UU . , Se convertirá en Secretario Interino de @ DHSgov . ¡Tengo confianza en que Kevin hará un gran trabajo!”.

-Más aprehensiones (capturas) en la frontera sur que en muchos años. Patrulla de fronteras increíble! ¡El país está COMPLETO! El sistema se ha roto durante muchos años. Los demócratas en el Congreso deben ponerse de acuerdo para solucionar las lagunas – Sin fronteras abiertas (Delitos y drogas). Cerrará la frontera sur si es necesario …

….Mexico must apprehend all illegals and not let them make the long march up to the United States, or we will have no other choice than to Close the Border and/or institute Tariffs. Our Country is FULL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2019