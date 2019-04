El Banco Mundial tiene listo un plan de recuperación económica para Venezuela, tras el cambio de gobierno

–El Banco Mundial ya tiene un plan no oficial de tres pilares para la recuperación económica de Venezuela, que no incluye la dolarización de la nación sudamericana, el cual se aplicaría una vez se produzca el cambio de gobierno.

Así lo afirmó en declaraciones a la agencia AFP Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe.

La entrevista se da después de que el Banco Mundial publicó este semana el nuevo informe semestral para la región en el que estiman una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela de 25% para este año.

Végh detalló que las tres líneas a implementar, después de un eventual cambio de gobierno, serían: combatir la inflación y estabilizar la macroeconomía, aumentar la producción de petróleo y atender el área social.

El primer punto, el precio del índice al consumidor, estaría a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el último, el aspecto social, en las manos del BM y organismos como el FMI, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

A pesar de los comentarios del asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow sobre una posible inyección de dólares en Venezuela, Végh aseguró que él no recomienza la dolarización pues “el 95% de las hiperinflaciones se solucionaron eliminando el déficit fiscal con ayuda financiera, y estableciendo un tipo de cambio fijo del dólar”.

Actualmente Venezuela cuenta con un tipo de cambio oficial establecido a través de una subasta que ya estaría igualando o superando al dólar en el mercado negro.

El economista aseguró que el Banco sigue de cerca la situación venezolana, “explorando alternativas y formulando posibles planes”, y que para ellos la prioridad es combatir la pobreza, que estiman en un 90%, y abordar la falta de comida y medicamentos.

“La crisis humanitaria y social no tiene precedentes en la historia moderna de la región”, agrega.

Afirma que “van a ser decenas de miles de millones de dólares” para ayudar a la recuperación económica de la nación sudamericana.

El informe apunta a la “políticas altamente distorsivas” y “mala gestión en general” primero del expresidente Hugo Chávez y ahora del presidente en disputa Nicolás Maduro por la crisis que atraviesa el país.

“Venezuela adoptó (…) un modelo de desarrollo que claramente no funcionó y que estuvo a cargo de gente que no estaba capacitada para cumplir con las funciones básicas del Estado (…) Venezuela es un ejemplo a no seguir”, indicó Végh a la agencia de noticias.

Estos planes no están aún confirmados y son para aplicar “cuando las circunstancias se den”. El Banco cerró sus oficinas en Caracas en 2009.

El gobierno en disputa culpa a las sanciones de EE.UU. por la situación económica que atraviesa el país. La oposición, liderada por el presidente encargado Juan Guaidó, ya presentó el llamado “Plan País” en el que estipulan, entre otras cosas, “recuperar y reactivar” la economía. (Versión Voz de América).