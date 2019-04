Trump clasifica como “organización terrorista” a la Guardia Islámica de Irán

–A través de un comunicado expedido por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump declaró como “organización terrorista” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, afirmando que este componente armado es el principal medio del gobierno iraní para dirigir e implementar su campaña terrorista global.

“Hoy, estoy anunciando formalmente el plan de mi Administración para designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), incluida su Fuerza Qods, como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) bajo la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad”, precisa el mandatario estadounidense en el comunicado.

Y agrega: “Este paso sin precedentes, liderado por el Departamento de Estado, reconoce la realidad de que Irán no solo es un patrocinador estatal del terrorismo, sino que el IRGC participa activamente, financia y promueve el terrorismo como una herramienta del gobierno. El IRGC es el principal medio del gobierno iraní para dirigir e implementar su campaña terrorista global”.

El presidente Trump destaca que esta es la primera vez que Estados Unidos nombra a una fuerza militar de otro gobierno como una Organización Terrorista Extranjera.

Subraya el hecho de que las acciones de Irán son fundamentalmente diferentes de las de otros gobiernos.

“Esta acción ampliará significativamente el alcance y la escala de nuestra máxima presión sobre el régimen iraní” afirma y añade que “deja en claro los riesgos de realizar negocios con el IRGC o de brindar soporte. Si está haciendo negocios con el IRGC, estará financiando el terrorismo”, advierte Trump.

Finalmente precisa que esta acción envía un mensaje claro a Teherán de que “su apoyo al terrorismo tiene serias consecuencias” y concluye:

“Seguiremos aumentando la presión financiera y elevando los costos para el régimen iraní por su apoyo a la actividad terrorista hasta que abandone su comportamiento maligno y ilegal”.

Adicionalmente en su cuenta en Twitter, el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, trinó:

“El movimiento sin precedentes de hoy para designar al IRGC como una Organización Terrorista Extranjera demuestra nuestro compromiso de maximizar la presión sobre el régimen iraní hasta que deje de usar el terrorismo como instrumento del gobierno. El corrupto IRGC invierte en terrorismo, mientras que el pueblo de Irán sufre”.

Today’s unprecedented move to designate the IRGC as a Foreign Terrorist Organization demonstrates our commitment to maximize pressure on the Iranian regime until it ceases using terrorism as tool of statecraft. The corrupt IRGC invests in terrorism, while Iran’s people suffer.

