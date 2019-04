VACANCIA PRESUNTAMENTE ILEGAL Y TEST PRENUPCIAL. Continuación.

Por: Carlos Fradique-Méndez

UN PAÍS EN VACANCIA PRESUNTAMENTE ILEGAL

La pareja se une en matrimonio y por regla general en patrimonio. Sus integrantes deben trabajar hombro a hombro para satisfacer sus necesidades básicas y garantizar sus derechos fundamentales.

El Código Civil establece que hacen parte de las sociedades conyugales y patrimoniales entre los integrantes de una pareja familiar los salarios y emolumentos y los bienes que a título oneroso se adquieran durante el matrimonio. Por eso se llama sociedad de gananciales, DE GANANCIAS.

La sociedad y el llamado Estado deben reinvertir en las personas, en las familias, parte de lo que recibe por impuestos y contribuciones que es mucho dinero. Ese dinero es sagrado y como tal solo debe estar destinado a inversiones para el bien común. Pero en Colombia la corrupción, que ronda en todo el diario vivir, ha logrado a través de los corruptos vender la idea de que persona que no tumbe a los demás, que no aproveche su cuarto de hora para robar es un tonto. Desgraciadamente nos hemos vuelto tolerantes con la corrupción y los corruptos se han vuelto cínicos como en el caso de los autos de lujo.

Existe la idea de que es mejor ganar sueldo sin trabajar, que recibirlo como recompensa de lo producido. Por eso hay actividades en las que se tienen vacaciones a granel y se reciben ingresos por 14 meses. Para no herir la susceptibilidad de los gremios y oficios que todos Uds. conocen no hago referencia a casos en particular.

Llega la Semana Santa y pienso en que en PAÍS LAICO, no ateo, como Colombia, no es legal que haya vacancia los días lunes, martes y miércoles Santos. Se pierde educación, administración justicia, actividad legislativa, persecución de delincuentes y mucho más.

Las vacaciones y días de descanso remunerado deben darse solo por razones laborales. Para que el trabajador o empleado recuperen sus fuerzas y capacidad para seguir en su mejor desempeñe. Guardando las diferencias tal como sucede en una competencia de ciclismo de largo aliento. Cada 7 días un día de descanso, no de pereza ni de inactividad. De recuperación.

El descanso de Semana Santa viene de épocas remotas por razones estrictamente religiosas. La actividad laboral oficial se suspende para que las personas se dediquen a la oración católica. A partir de 1991, Colombia es un País laico, profundamente religioso y no hay razón para que por razones religiosas, para ninguna religión, se suspenda la prestación del servicio público.

TEST PRENUPCIAL. Continuación

RAZÓN DE SER DEL TEST.

Para saber si estamos preparados para asumir responsabilidades familiares es por lo que he redactado EL TEST PRENUPCIAL que es como el ICFES PARA EL MATRIMONIO. Para todas las formas de matrimonio.

De manera muy respetuosa propongo que esta CLASE DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA, sea estudiada, comentada y compartida en todos los cursos de educación a partir por lo menos del tercer nivel de primaria y hasta el curso ONCE. Y por supuesto que en las reuniones que de todo tipo organicen las personas.

Ahora ruego leer y responder con atención la pregunta:

PREGUNTA.- El padre de mis dos hijos es militar activo y recibe subsidio familiar por ellos. ¿Ese dinero debe ser entregado a mis hijos?

POSIBLES RESPUESTAS.

A.- No, porque el subsidio es para el trabajador. Lo que le pagan al trabajador es recompensa de su labor y le pertenece.

b.- Si, y debe entenderse que esa es la cuota de alimentos para sus hijos y además él les está dando la afiliación a servicios de salud. No olvidar que alimentos no es solo comida

c.- Si y además debe pagar la cuota de alimentos que puede ser hasta el 50% de sus ingresos netos, fuera del subsidio y dejando la cuota parte para la atención de sus hijos durante el tiempo de compartir con el padre.

EL DERECHO DE COMPARTIR EN SEMANA SANTA

Los hijos e hijas tendrán vacancia escolar desde el sábado 13 de abril al domingo 21. Si viven con sus padres seguramente les organizarán actividades lúdicas para estos días. Hay buena actividad cultural y recreativa en todas las ciudades.

Si los padres están separados es posible que haya un acuerdo de visitas y compartir. Sugiero que se cumpla en los mejores términos. Que el tiempo no se utilice para hacer de espías o de investigadores respecto de la conducta de los padres.

Que los hijos reciban cariño, atención esmerada y que puedan hablar con ambos padres por teléfono, medios electrónicos. Estos diálogos deben ser prudentes. Grave que se quieran comunicar a toda hora como hostigando a los hijos.

Y que regresen a sus casas el sábado 20 para que descansen y puedan organizar su regreso al colegio con tranquilidad y felicidad.

Mucho amor y mucha paz en estos días de descanso.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes durante esta SEMANA SANTA, semana de reconciliación, la autoestima, el civismo, el ser mejores cada día en nuestras familias, en nuestra sociedad y en Colombia para tener personas que puedan solucionar con prudencia sus conflictos y por sobre todo que aporten para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 8 al 21 de abril de 2019

