“Yo no soy narco, soy revolucionario”: Jesús Santrich

El excabecilla guerrillero Seuxis Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”, tras un año de su detención por supuesto tráfico de drogas, aseguró: “Yo no soy narco, soy revolucionario”.

“Jamás en mi vida he tenido ningún tipo de vinculación con la droga, ni antes ni después de pertenecer a la guerrilla. Mucho menos cuando di el paso a la política legal”, señaló Santrich en una entrevista con Blu Radio.

Santrich fue detenido el 9 de abril de 2018 con el objetivo de ser extraditado a Estados Unidos, a petición de la Justicia norteamericana, por su supuesta responsabilidad en el envío de diez toneladas de droga a este país.

“Nunca hubo cocaína, nunca hubo dinero, nunca hubo representantes de ningún cártel. Todo fue una ficción. Ha sido un año en que nadie me ha podido presentar alguna prueba y esa prueba no la van a conseguir porque no existe”, argumentó el exjefe guerrillero, quien permanece detenido en cárcel de La Picota de Bogotá.

Santrich espera a que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP estudie su caso, y que sea ese tribunal quien decida si deberá ser extraditado a EEUU, o no.

Asimismo, Santrich negó su relación con Rafael Caro, uno de los impulsores del Cártel de Guadalajara, conocido como el ‘narco de los narcos’, al que le habría entregado un cuadro, según las autoridades estadounidenses.

“Siempre hablamos de negocios productivos. No he tenido ni tengo en Colombia ningún tipo de investigación por delitos. El único que se me presenta, aparte de la rebelión, es este que se deriva del montaje de la Fiscalía y la DEA”, concluyó el excabecilla guerrillero.