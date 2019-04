Bogotá, lanza la campaña ‘Me uno para vivir mejor’

Incrementar la tolerancia e incentivar el acatamiento del Código Nacional de Policía y Convivencia entre los ciudadanos son los objetivos de la campaña ‘Me uno para vivir mejor’, lanzada en la estación Las Aguas de TransMilenio. A través de la campaña se busca mostrar, que, si bien el Código contempla comparendos y multas, tiene un trasfondo más importante: el de un mejor entendimiento entre las personas para evitar conflictos.

El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García Guerrero; el secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán; la gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, y el coronel Javier Martín Gamez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron los encargados de presentar la nueva campaña que está ubicada en portales y estaciones del sistema masivo de transporte público de Bogotá.

“Esta es una campaña de cultura ciudadana; al decir: ‘Me uno’, decimos que con nuestros actos estamos dando ejemplo a los demás; la idea es recordar que somos más las personas que día a día construimos una mejor ciudad; que somos más los ciudadanos que respetamos a nuestros vecinos; que somos más los que disfrutamos del espacio público y garantizamos los derechos de las personas; que cuando hablamos de seguridad estamos hablando de construir una sociedad donde nos preocupamos por todos”, destacó el Secretario de Seguridad, Jairo García.

Por su parte, la invitación que hace el Secretario de Gobierno Juan Miguel Durán es a respetar las normas de convivencia, a hacer un control social entre los ciudadanos en TransMilenio, el transporte masivo más grande del país. “Es importante recordar que este Sistema es el que nos lleva y nos trae a nuestros hogares, sitios de trabajo, nos transporta a diferentes lugares de la ciudad. Esta campaña nos acerca no solo al transporte sino a todos los escenarios de nuestro entorno y diario vivir, a toda acción que realizamos como ciudadanos”.

Esta campaña está enmarcada en comportamientos de cultura ciudadana que se encuentran en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Lo que se busca es que las personas, a través de sus acciones diarias, contribuyan en la construcción de una Bogotá mejor todos. “TransMilenio S.A. se une a esta campaña, porque queremos recuperar la cultura ciudadana dentro del Sistema. Para lograrlo necesitamos contar con el apoyo de cada uno de nuestros usuarios”.

Estamos seguros que si trabajamos juntos, Distrito, Policía Metropolitana y ciudadananía, lograremos recuperar la cultura ciudadana, como un ejercicio de corresponsabilidad en donde todos, tanto el Sistema como el usuario, deben poner de su parte para mejorar la experiencia de viaje y la convivencia dentro de estaciones, portales y buses. Nosotros desde las decisiones técnicas y los ciudadanos con los comportamientos adecuados. La invitación hoy es que la ciudadanía también haga parte de la transformación del sistema de transporte público de Bogotá”, destacó María Consuelo Araújo Castro, Gerente General de TransMilenio S.A.

Las autoridades de Policía también su sumaron a la campaña. “Acá se trata de rescatar el buen nombre de TransMilenio, pero no desde la parte administrativa sino el buen uso que se debe dar por parte de los usuarios. Queremos entregar un balance donde el comportamiento de los ciudadanos es ejemplar y con esta campaña lo vamos a lograr”, aseguró el Coronel Javier Martín Gamez, Subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Me uno y no compro ni porto armas blancas

Las cifras sobre comparendos impuestos por infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia muestran una realidad alarmante. En Bogotá, entre el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de marzo de 2019, se han impuesto 155.098 comparendos por el porte de armas o elementos cortopunzantes en lugares públicos. Solo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, se impusieron 37.853 comparendos por el mismo motivo. Dicho de otra forma, es una afectación para la seguridad y la convivencia de la ciudad que las personas transiten por ella portando elementos con los cuales pueden herir o asesinar a otras personas.

Me uno y no tomo bebidas alcohólicas en espacio público

El consumo de bebidas alcohólicas o psicoactivas en espacio público es otro de los comportamientos de los ciudadanos con mayor cantidad de comparendos por infringir el Código de Policía, 137.615 fueron impuestos entre el 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de marzo de 2019; en lo que va del 2019 se han impuesto 33.044.

Me uno, entro y salgo del Sistema solo por las puertas designadas

La evasión del pago de la tarifa del transporte público masivo y el ingreso de los ciudadanos por lugares diferentes a los designados genera una preocupación constante para TransMilenio; por un lado está a afectación a la vida de las personas que temerariamente saltan las barandas y todo tipo de obstáculos para llegar a los vagones y por otro, el dejar de percibir el valor del tiquete que es usado para el mantenimiento del sistema.

Por evadir el pago de la tarifa del transporte masivo se han impuesto 52.062 comparendos; mientras que por ingresar o salir del sistema por lugares diferentes a las puertas designadas se han impuesto 31.992 comparendos entre 1 de agosto de 2017 hasta el 31 de marzo de 2019. En lo que va del 2019, se han impuesto 8.814 comparendos por evadir la tarifa, mientras que por ingresar o salir por lugares diferentes, se han impuesto 4.444 comparendos.

Mensajes que llaman a la acción de la ciudadanía

La campaña Me uno para vivir mejor hace un llamado a la ciudadanía para transforme su comportamiento a través de mensajes que llaman a la acción:

• Me uno. No compro ni porto armas blancas.

• Me uno. No tomo bebidas alcohólicas en el espacio público.

• Me uno. Hago fila y compro mi pasaje.

• Me uno. Entro y salgo del sistema solo por las puertas designadas.

• Me uno. Recojo excrementos de mis mascotas.

• Me uno. Respeto a las personas y denuncio todo acto obsceno