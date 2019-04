EE.UU impondrá aranceles por 11.000 millones de dólares a productos de la UE: Trump

–El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado la próxima imposición de aranceles a determinadas importaciones de la Unión Europea por un valor de 11.000 millones de dólares, tras declarar que los subsidios del bloque a la compañía Airbus –competidora directa de la norteamericana Boeing– han impactado negativamente en la economía estadounidense.

Así lo anunció el mandatario estadounidesen en su cuenta oficial de Twitter. En el mensaje asegura que “la UE se ha aprovechado comercialmente de los EE.UU. durante muchos años”, y anuncia que tal circunstancia terminará “pronto”.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!

