La Capilla Sixtina de Miguel Angel llega a Bogotá

La Capilla Sixtina es la mayor obra de arte en el mundo por su tamaño, y por el simbolismo que ésta encierra, lugar en el que se entrelazan el arte y la fe para concebir una de las mayores expresiones artísticas del espíritu humano, en donde la esencia del más grande artista de todos los tiempos Miguel Angel Buonarroti emerge majestuosamente a través de su pincel, para dejar en sus frescos un legado a las generaciones de todos los tiempos.

La exposición recrea el asombro y la maravilla de uno de los mayores logros artísticos de la humanidad al tiempo que permite a los visitantes experimentar este arte desde una nueva perspectiva, a través de 34 reproducciones a tamaño real, que hacen parte de la gran obra de Miguel Ángel, incluido el juicio final.

Los frescos de la Capilla Sixtina se han recreado utilizando tecnología de punta; para que el observador se involucre completamente y viva una experiencia única e irrepetible en esta grandiosa exhibición, haciéndola majestuosa para el observador teniendo en cuenta sus dimensiones, que le permitirá al visitante explorarla de cerca a una distancia imposible de alcanzar en la original Capilla Sixtina.

–El espectador se sumergirá en el universo de Miguel Ángel por medio de textos explicativos, guías especializados, audio guías y además estará disponible una aplicación para celulares que mediante la tecnología de realidad aumentada permitirá mezclar el mundo real con el virtual al enfocar las obras.

Los espectadores que ya hayan visitado la Capilla Sixtina en Bogotá, encontrarán una nueva forma de observar el arte y los que nunca la han visitado en Roma estarán intrigados e inspirados por visitarla en algún momento en el futuro.



Adicional a la exposición se tendrá una programación cultural paralela, conversatorios, conciertos y actividades diversas que harán parte de nuestra programación en Semana Santa, temporada perfecta para que foráneos y capitalinos puedan disfrutar. Esa programación se dará a conocer oportunamente.

Esta exposición ha recorrido desde 2016 hasta la fecha diversos escenarios del mundo en países como Estados Unidos (varios estados), Austria, Alemania y Panamá por mencionar algunos.

MARTIN BIALLAS. EL CEREBRO DETRÁS DE LA EXPOSICIÓN LA CAPILLA

Martin Biallas, fundador y CEO de Special Entertainment Events (SEE), se encuentra entre los principales visionarios, emprendedores y promotores de la industria del entretenimiento actual. Con más de 30 años de experiencia, ha trabajado en los mejores estudios de cine, sellos discográficos, estrellas de la música y el cine y en las principales marcas de entretenimiento. Fue co-fundador de Bi-Continental Management y luego dirigió y promovió talentos como: Tina Turner, Liza Minnelli, Joe Cocker, Duran Duran, Barry White, Eartha Kitt, Johnny Cash, Tammy Wynette, Shirley Bassey, las hermanas Pointer , la Ópera de Pekín, el Ballet Bolshoi y Nena.

A lo largo de los años, sus licencias para proyectos SEE han incluido: Star Trek, Pokemon, Titanic, Me encanta Lucy, X Files, James Bond, NASA, Boris Becker, Gladiator, Van Helsing, The Mummy, Waterworld, War of the Worlds, Terminator, Men in Black, Asterix & Obelix, y la NFL.

Más recientemente, Martin ha ampliado sus experiencias de giras inmersas muy populares para abarcar los mundos del arte y la historia con el fin de llevar las herencias culturales compartidas de la humanidad al público en general. Estas exhibiciones sofisticadas y maravillosamente reunidas han demostrado ser bastante exitosas, atrayendo a grandes multitudes y la atención de los medios de comunicación de las principales cadenas de televisión, medios impresos e Internet. Tales exhibiciones incluyen Frida Kahlo, el Rey Tutankamón y la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.

Lugar: Iglesia Nuestra Sra. Del Buen Consejo. Calle 104 No. 17 – 22

Fechas: Desde 11 de abril hasta el 4 de junio

Precios TuBoleta:

General: $37.000

Estudiantes acreditados: $30.000

Tercera edad: $30.000

Niños de 4 a 12 años: $24.000

(Niños menores de 4 años no pagan boleta)