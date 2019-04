Cundinamarca discute modelo de educación para la generación 2036

Con el fin de realizar un análisis de la Educación en Cundinamarca proyectado a 2036 y obtener un balance de cómo avanza el departamento en este sentido, a partir de los conocimientos de expertos, la Secretaría de Educación adelantó una mesa de trabajo con varios de ellos.

“Priorizar la educación como uno de los temas relevantes de la agenda de desarrollo ha sido el propósito de este gobierno departamental. Todos los programas y proyectos que adelantamos afianzan nuestro deber de seguir fortaleciendo la implementación de políticas educativas que se vean reflejadas en el cumplimiento y realización de los sueños y propósitos de nuestros niños, niñas y jóvenes del departamento”, explicó María Ruth Hernández, secretaria de Educación de Cundinamarca.

El escenario, dedicado a pensar y dialogar sobre la educación y sobre la misión de todos los actores del sector, fue propicio para que la secretaría departamental de Educación realizara un recuento de la gestión adelantada en estos tres años desde sus direcciones: Calidad Educativa, Educación Superior, Cobertura e Infraestructura Educativa.

Para abarcar diferentes aspectos, se establecieron nueve temas en torno a los cuales giró la conversación: innovación curricular con énfasis en Psicología Positiva y Felicidad; atención integral a la Primera Infancia; Proyectos Ambientales Escolares; Educación Superior, articulación en Media; inclusión educativa; Programa de Alimentación Escolar (PAE); infraestructura educativa; Índice Sintético de la Calidad y educación para adultos.

Para abordar el tema de la primera infancia fue invitada Carolina Molano, asesora pedagógica del Ministerio de Educación Nacional MEN; la educación superior estuvo a cargo de Yaneth Méndez, coordinadora General del Campus de la Universidad Militar Nueva Granada; la infraestructura educativa fue asumida por Eduardo Machado, coordinador de Ejecución contractual del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del MEN; la felicidad fue el tema de Patricia Vega, directora de la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani; los proyectos ambientales escolares, fueron expuestos por Mónica Díaz, asesora de la CAR; y para hablar de la articulación, estuvo Néstor Viola, asesor del SENA Regional Cundinamarca.

“Esperamos que esta mesa no sea la última. Debemos tener como plan organizar otra con temas puntuales, por ejemplo con el SENA sobre Educación Superior y sacar un modelo patrón de convenio con el que podamos identificar como avanzar. Y en los temas de articulación el nuevo plan de desarrollo sin duda traerá nuevas acciones que emprender y que explorar. Agradecemos a la CAR porque pudimos desarrollar un proyecto en el que aportó casi todos los recursos, tema en el que no se había logrado progresar y hoy nos encontramos con que nuestros niños se apropiaron de la gestión ambiental a través de un modelo de Ecoescuelas. Necesitamos avanzar mucho en Educación Rural pues aunque el MEN ha dado algunos pasos no existe una política como tal. Estaremos a la vanguardia de cada uno de esos aspectos con el nuevo plan de desarrollo”, concluyó María Ruth Hernández.