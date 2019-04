Duque lanzó las Alianzas Competitivas para la Equidad para atraer mayor inversión extranjera

–El Presidente Iván Duque lanzó este martes el modelo de ‘Alianzas Competitivas para la Equidad’, estrategia del Gobierno nacional que busca promover desarrollo en los territorios más golpeados por la violencia, a través de inversión privada, con la cooperación internacional.

“Para mí, las ‘Alianzas Competitivas para la Equidad’ son un vehículo para reafirmar que Colombia quiere trabajar con el mundo, que aquí tenemos talento, innovación, creatividad y vocación de impacto social”, aseguró el Mandatario, acompañado de Clara Parra, Consejera Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público-Privada; el Embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker; el Director de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (Usaid) en Colombia, Lawrence J. Sacks, y representantes de las empresas y las comunidades que hacen parte de las alianzas.

El Jefe de Estado resaltó la posibilidad de que la inversión canalizada a través de estas alianzas cuente con importantes componentes de innovación y se ejecute con sentido social.

“Esta apuesta que hoy nace, que hoy se fortalece, es para que los países que ven a Colombia como un lugar para que esas transformaciones, a partir de la innovación social público-privada, florezcan, se materialicen, ordenando los recursos, orientándolos hacia las áreas de mayor impacto y permitiéndoles, también, que las empresas sean empresas de beneficio e interés colectivo”, señaló.

Como parte de este esfuerzo, el Gobierno nacional presentó nueve ejemplos de alianzas competitivas que se han desarrollado en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos, a través de Usaid. Estas alianzas comprenden una inversión total por parte de esta agencia de cerca de US$30 millones que apalancarán más de US$107 millones de los sectores privado y público, para contribuir a la estabilidad y el desarrollo en 191 municipios, incluidos 81 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

El Jefe de Estado exaltó el respaldo permanente del Gobierno estadounidense a los programas de desarrollo del país.

“Quiero hacerle ese reconocimiento y expresarle mi gratitud, Embajador Whitaker, porque Colombia y los Estados Unidos tienen una relación histórica, una relación de aliados y una relación de compañeros en causas comunes”, aseveró el Jefe de Estado.

De acuerdo con el Director de Usaid en Colombia, una alianza competitiva para la equidad tiene tres características: “la primera, busca resolver un problema social con un enfoque de mercado. Es decir, la empresa aborda la alianza como una oportunidad de negocio. La segunda es el resultado de un trabajo articulado entre Gobierno, sector privado y cooperación internacional, que implica cocreación, cofinanciación y riesgos compartidos. Y la tercera, tiene un enfoque de largo plazo y sostenibilidad.”

Estas son las nuevas alianzas para la competitividad:

Con estas alianzas, el Gobierno nacional da un paso importante en sus esfuerzos para llevar inversión privada a las zonas del país más vulnerables y promover la transformación de los territorios.

Finalmente, el Jefe de Estado hizo una invitación a continuar avanzando en el desarrollo del país, para lo cual es prioritario privilegiar las soluciones y las propuestas.

“Cuando uno escucha todas estas experiencias, uno se da cuenta que Colombia no para de emprender, que Colombia no para de construir, que Colombia no para de armar alianzas. Por eso, todos debemos ponernos la mano en el corazón y decir: Colombia no para. A los que nos quieren parar, decirles que primero está construir que destruir, primero están las soluciones que las agresiones, y primero está la propuesta que la protesta”, puntualizó.