Gloria y Emilio Estefan cuentan su historia en un musical

Un musical que representa la historia de amor entre la estrella pop cubano-estadounidense Gloria Estefan y su productor musical y marido Emilio se estrenará en junio en Londres.

“On Your Feet!” (¡En tus pies!) presentará algunos de sus temas más famosos como “Rhythm is Gonna Get You”, y “Don’t Want to Lose You Now” y contará la infancia de ambos en Cuba, su encuentro en Miami y el camino hacia la fama mundial.

“Es una historia de amor entre él y yo, es una historia de amor con la música y una historia de amor con nuestras dos naciones, en la que nacimos, Cuba, y Estados Unidos, que nos abrió los brazos””, dijo la cantante de 61 años a Reuters.

“La música es el núcleo. Nos sostuvo, tanto a Emilio como a mí, en nuestros momentos más difíciles y continúa enriqueciendo nuestras vidas”, agregó.

Gloria y Emilio han estado casados por 40 años. El papel de Gloria será interpretado por Christie Prades.

“Van a tener los éxitos que la gente conoce aquí”, dijo la cantante. Y también canciones menos conocidas que coinciden con las escenas, agregó.

Trabajar en el musical la ha hecho revivir algunos momentos dolorosos e intensos.

“Me emocioné tanto que busqué apoyo en mi esposo. Él lloraba como un bebé y dije: ‘Dios, ¿vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacerlo?’”, contó. “He llorado más en los últimos cinco años que en toda mi vida porque emocionalmente, ya sabes, sigues reviviendo cosas”, contó.

Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y es la artista latina más exitosa en la historia de la música pop. Ella y su marido han ganado 26 premios Grammy.

El musical se presentará en el Coliseo de Londres del 14 de junio al 31 de agosto. Antes de eso, estará seis días en Curve, Leicester. Reuters