Hotel W realizará su Night Brunch al estilo Game Of Thrones

El Hotel W realizará su Night Brunch del 13 de Abril y del 18 de Mayo al mejor estilo de Game Of Thrones, la serie más galardonada en la historia de la televisión con alimentos y bebidas tipo banquete medieval.

El Hotel W en su iniciativa por brindarle los mejores eventos a los capitalinos, esta vez en alianza con HBO, crea un espacio inspirado en la serie más premiada de la historia para invitar a los bogotanos a vivir una experiencia de otra época por medio de la comida.

Los asistentes a estos eventos podrán disfrutar de un brunch fuera de lo común, alejado de la etiqueta, con un estilo culinario medieval, tipo Banquete del Rey, alusivo a la serie. Entre algunas de las opciones se destacan la Wild Fire Beer, la estación de Red Wedding Sangria y la zona de postres “Beyond the Wall” donde los fríos ojos azules y la nieve serán protagonistas.

El costo del night brunch por persona es de: COP$125,000 e incluye all you can eat y free flow de bebidas: Gin ‘n’ tonic, mojitos, cerveza y sangría. Horario: 8pm-12m

Para reservas comunicarse al: 7467111

Game Of Thrones®

HBO® confirma las fechas de estreno y duración estimada de los últimos seis episodios de la esperada octava y última temporada que se estrena el domingo 14 de abril, solo por HBO®.

El primer episodio al aire, el próximo domingo 14 de abril a las 8:00 PM, tendrá una duración estimada de 54 minutos. Los siguientes cinco episodios estrenarán y tendrán una duración como se menciona a continuación:Temporada 8, Episodio 2: Fecha de Estreno: domingo 21 de abril a las 20h, Duración Estimada: 0:58; Temporada 8, Episodio 3: Fecha de Estreno: domingo 28 de abril a las 20h, Duración Estimada: 1:22; Temporada 8, Episodio 4: Fecha de Estreno: domingo 5 de mayo a las 20hDuración Estimada: 1:18; Temporada 8, Episodio 5: Fecha de Estreno: domingo 12 de mayo a las 20h Duración Estimada: 1:20; Temporada 8, Episodio 6: Fecha de Estreno: domingo 19 de mayo a las 20h Duración Estimada: 1:20.

Acerca del Hotel W Bogota

Vive la Leyenda del Dorado en el Hotel W BOGOTA. Desde su debut en 2015, la propiedad ha energizado la escena de los hoteles de lujo en Colombia, con su diseño de vanguardia, amenidades amplificadas y el legendario servicio Whatever / Whenever® de la marca W Hotels Worldwide. La actitud 24/7 de la marca W está en el epicentro de su visión distintiva del lujo moderno, y el insider access. W Bogota se conecta con lo nuevo y lo que viene en diseño, moda, música y FUEL en el corazón la capital del cool en Latinoamérica.

Como mercado prioritario para Marriott International, Colombia es el escenario perfecto para este nuevo estilo de vida y un concepto de lujo moderno. W Bogota, ubicado en el corazón de la ciudad, a pasos del moderno distrito de Usaquen, entre las montañas y el centro financiero de la ciudad, ofrece a los huéspedes y locales una interpretación de vanguardia y diseño moderno de la Leyenda de El Rey Dorado. Los rituales antiguos y los elementos preciosos del mito cobran vida en las lujosas y elegantes habitaciones, espacios públicos y animados bares y restaurantes del hotel. Este enfoque de diseño y estilo de vida contemporáneo inspira a los huéspedes a vivir la leyenda cada vez que visitan el hotel.