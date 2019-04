Minga indígena del Cauca acusa al presidente Duque de no honrar su palabra

–Pese a que el presidente Iván Duque estuvo por más de cinco horas a menos de dos cuadras del Parque Principal de Caldono, los cabecillas de la minga indigena acusaron al mandatario de “no honrar su palabra”, al no haberse querido reunir con ellos. El jefe del Estado argumentó razones de seguridad, que los dirigentes indigenas no aceptaron.

“El Presidente Duque no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras del suroccidente colombiano”, indicaron en un comunicado tras la frustrada reunión con el primer mandatario.

En el escrito destacan que “desde el pasado once de marzo, han solicitado un dialogo abierto y frente a las políticas y leyes del despojo que están afectando a todos los pueblos y territorios el país”.

“Sin embargo–añaden–, después de muchas dilataciones y pretextos, aunque Ivan Duque llego hasta el municipio de Caldono, pero con el argumento de no tener garantías de seguridad, no tuvo la capacidad de escuchar a los mingueros y mingueras, le falto honor a su palabra e irrespeto a los mingueros y mingueras al no escucharlos. Esta actitud muestra claramente la falta de capacidad y autonomía para ejercer su papel de dirigente del país”.

Luego señalan que “ante la falta de respeto hacia la minga del Suroccidente, al no darnos la cara y no escucharnos, los mingueros y mingueras”, ratifican:

El presidente no le cumplió a la minga, pidió reunirse a puerta cerrada con un grupo de autoridades y de voceros. La minga no es un asunto de voceros, es un mandato colectivo.

La minga suroccidente confió en la palabra del gobierno y cumplió. Después de 27 días de acciones en derecho sobe la vía panamericana, destaparon la vía como voto de confianza para que Iván Duque llegará a dialogar con los mingueros y mingueras, sin embargo el presidente no tuvo la capacidad de escuchar al pueblo.

La minga es de indígenas, campesino, afrodescendientes y demás organizaciones sociales del país, aquí no hay terroristas, no hay delincuentes, aquí hay es un pueblo digno que espero a dar un dialogo sobre temas que nos preocupan, como es el tema de la tierra y los riesgos al territorio, el tema de la vida.

Esta minga dejo 88 compañeros heridos, nueve muertos, entre ellos Deiner Ceferino Yunda Camayo. La minga del suroccidente continua y cada vez más se fortalece desde distintos puntos del territorio. Nos vincularemos a la minga nacional”.

En otro comunicado afirman que la minga indígena continúa, aunque aclaran que no volverán a tomarse la carretera Panamerica.

Anuncian que participarán el próximo 25 de abril en un paro nacional.

“La Minga Nacional por la Vida no para, se revitaliza, #DeLaMingaAlParoNacional, “Hacemos un llamado a la movilización en todo el país para expresar la inconformidad con las acciones y forma de proceder del Gobierno de Duque. Seguimos acompañando el proceso de la MINGA porque es un abono a la construcción de la Paz, a la no estigmatización de la protesta social; invitamos a continuar la movilización que se adhiere al Paro Nacional del 25 de abril y que extenderemos hasta el 2 de Mayo” indicó Jimy Moreno, vocero Nacional del Congreso de los Pueblos”, afirma el comunicado.

Tras la terca decisión de los dirigentes indigenas de reunirse con el presidente en un recinto cerrado en el mismo municipio de Caldono, el primer mandatario lamentó “no se haya valorado el gesto del Estado, hoy; que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro” y que “no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder avanzar en ese diálogo”.

Duque Insistió en que “el Gobierno nacional tiene claro que seguirá adelante con el Plan de Desarrollo y con cerrar las brechas sociales”, y anunció que se continuará con la “práctica permanente de diálogo social con todos los colombianos, como lo hacemos cada ocho días con el Taller Construyendo País”.

“Pero soy enfático: este Gobierno rechaza tajantemente las vías de hecho; no acepta las vías de hecho como mecanismo de presión al Estado y como mecanismo para lograr el oído y la atención del Estado”, recalcó.

Añadió que “este Gobierno rechaza, de manera clara, cualquier acto de violencia que busque pasar por encima del derecho de los colombianos. Este Gobierno rechaza que la violencia pisoteé los derechos establecidos en la Constitución nacional”.

Por ello, hizo un llamado a la reflexión. “Aquí no podemos seguir manejando el diálogo entre el Estado y las comunidades con ultimátums, ni podemos manejar el diálogo con el Gobierno apelando a argumentaciones que conducen al empleo de las vías de hecho”.

En su intervención, el Presidente Duque reivindicó los acuerdos logrados por la delegación del Gobierno -en cabeza del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia- y los representantes de las comunidades pastos, quillacingas y awá-camawari, sobre los cuales aseguró que tienen “total viabilidad”, pues se trata de compromisos “viables, cumplibles y con estructura presupuestal”.

Reiteró que “hoy hemos cumplido estando presentes acá en Caldono”, y recordó que esa presencia se dio “con los protocolos de seguridad que se tomaron ante alertas que fueron presentadas en las últimas horas y que ameritan una reacción responsable, adecuando un espacio para tener la suficiente presencia del liderazgo en las comunidades indígenas y tener un diálogo productivo”.

El Mandatario dijo que “seguiremos, como Gobierno, trabajando por todos los colombianos”, pero “no podemos seguir aceptando que aparezcan personas queriendo capturar políticamente los escenarios de diálogo y llevar esto a forcejeos innecesarios, improcedentes”.

Por esta razón, manifestó que el objetivo, “como sociedad, es el de seguir construyendo la paz, en el marco de la legalidad”, y consideró que “la paz empieza por reconocer que se deben cumplir la Constitución y la ley y que las diferencias se ventilan en democracia a través de los canales institucionales”.

Al destacar la presencia de los gobernadores del Cauca, Óscar Rodrigo Campo; Huila, Carlos Julio González, y Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el Jefe de Estado manifestó su interés por “seguir construyendo en el diálogo social”, pero volvió a hacer énfasis en “el rechazo absoluto de las vías de hecho, de las amenazas, de las intimidaciones, y la genuina vocación que debemos tener todos para dialogar, entendiendo las circunstancias, como lo teníamos planeado para el día de hoy”.