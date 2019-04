Viva la Semana Santa en Bojacá

Bojacá, Cundinamarca, está ubicado a 40 kilómetros de Bogotá por la salidas de las calles 13 y 80.

El Santuario de Nuestra Señora de la Salud es uno de los templos religiosos más visitados de Colombia, ya que por su cercanía a la capital y bella arquitectura logra que miles de peregrinos de diferentes lugares del mundo se congreguen anualmente para celebrar la Semana Mayor.

Del 14 al 21 de abril del 2019, la Parroquia San Lorenzo Mártir tiene preparadas diferentes actividades religiosas para la comunidad católica.

La celebración de esta semana iniciará con la eucaristía del Domingo de Ramos, en donde se recuerda la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Este acto solemne se desarrollará de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Para esta actividad está prohibido la tenencia de especies forestales cómo: Palma de Cera, Palma de Vino, Roble, Nogal, Helecho Macho, Musgos, Líquenes, Lamas, Parásitas, Quiches y Orquídeas; en su lugar se pueden llevar plantas ornamentales.

Desde las 9:00 a.m. del lunes, los niños y niñas podrán disfrutar de la Pascua Infantil en el Salón Parroquial. El horario de eucaristía del Lunes al Miércoles Santo será a las 7:00 a.m., 11:00 a.m. y 6:30 p.m.

El Jueves Santo, las personas que deseen orar por la salud de los enfermos y adultos mayores podrán participar en la Eucaristía de las 9:00 a.m. La Misa Vespertina iniciará a la 5:00 p.m., en donde se podrá apreciar la Liturgia de la Palabra, el Lavatorio de los Pies, la Liturgia Eucarística y la Procesión del Santísimo.

El Viernes Santo se celebra la pasión del señor y el sacrificio de la salvación. Habrá visitas al monumento a partir de las 6:30 de la mañana. El recorrido del Santo Viacrucis será a las 8:00 a.m., partiendo desde el Templo hasta la vía de Chivo Negro.

La Administración Municipal y la Parroquia recomiendan a la ciudadanía no estacionar vehículos en el Parque Principal.

El Sábado Santo, a partir de las 9:00 a.m., se espera la visita de miles de peregrinos para acompañar la soledad y el silencio de la Virgen María. A las 5:00 p.m. se iniciará la procesión de María Dolorosa y a las 9:00 p.m. se celebrará la Solemne Vigilia Pascual en el Templo Parroquial.

Finalizan las actividades de esta semana con la Procesión de Resurrección, desde el Cementerio a partir de las 8:00 a.m., y la última eucaristía del día a las 3:30 p.m.