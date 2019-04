Julian Assange perdió asilo de Ecuador, fue arrestado y será extraditato

–Pocas horas después de que el presidente del Ecuador Lenín Moreno dio por terminado el asilo político, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue obligado a abandonar la embajada ecuatoriana en Lóndres y arrestado para ser extraditado.

En un comunicado Scotland Yard comunicó que Assange, de 47 años, de origen australiano, fue “puesto bajo custodia en una estación de Policía del centro de Londres ,donde permanecerá antes de ser presentado ante el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible”.

La Policía Británica estableció que el fundador de WikiLeaks no salió de la embajada, sino que el embajador ecuatoriano en Reino Unido, Jaime Marchán, invitó a los oficiales a entrar a la misión diplomática para efectuar el arresto.

A su salida de la delegación diplomática, Assange, luciendo una poblada barba blanca, lanzó unas arengas, protestando por la expulsión de la embajada y por su arresto.



En su cuenta en Twitter, Wikilieaks reportó el hecho diciendo: “Assange ha sido arrestado por extradición a los Estados Unidos” y agrega que será llevado a la corte de magistrados de Westminster esta tarde.

“Assange ha sido arrestado en relación con una solicitud de extradición de Estados Unidos por “conspiración con Chelsea Manning” por publicar Iraq War Logs, Cablegate, Afghan War Logs, precisamente la persecución por la cual se le concedió asilo en virtud de la Convención de Refugiados de 1951 en 2012″.

Assange arrest video:

"The UK must resist this attempt by the Trump administration"https://t.co/fq1JGfw40u

— WikiLeaks (@wikileaks) April 11, 2019