La Seguridad vial en Semana Santa es un compromiso de todos

Para asegurar el bienestar de los viajeros durante la época de Semana Santa a lo largo del país, cerca de 2.000 voluntarios de la Cruz Roja Colombiana se desplegarán en puntos estratégicos de terminales de transportes, aeropuertos, peajes, centros comerciales y carreteras, donde se entregarán recomendaciones en seguridad vial e información preventiva a los viajeros sobre contagio de enfermedades por vectores como Zika, Dengue y Chikungunya.

La Cruz Roja Colombiana lanza su campaña #MiCompromisoEs donde se hace un llamado a que los viajeros se comprometan a transitar y a realizar desplazamientos más seguros, con calma y tolerancia siguiendo una serie de recomendaciones para antes, durante y después de sus viajes.

Entre las primeras medidas preventivas que pueden tomar quienes salgan de viaje, está asegurar completamente la casa antes de salir y evitar publicar por redes sociales que se van a encontrar fuera de su hogar, ya que esto puede generar una serie de eventos indeseados.

Se recomienda a los conductores siempre asegurarse que el vehículo esté en buen estado y cuente con la revisión técnico mecánica, hacer revisión de frenos y llantas, realizar una revisión eléctrica general y preparar el botiquín completo, el extintor recargado, la llanta de repuesto y el correspondiente kit de carretera. Por supuesto llevar la licencia de conducción actualizada y los seguros vigentes, al igual que conocer y respetar el Código Nacional de Tránsito. Todos somos parte de la vía: conductores de vehículos, motos, bici usuarios y peatones.

Entre las recomendaciones básicas se encuentra el uso de cinturón de seguridad para todos los pasajeros del vehículo y el uso del casco para conductores en motocicleta o bicicleta, además de mantener la advertencia de no conducir bajo el efecto del alcohol, o medicamentos que disminuyan la capacidad de reflejo.

Las listas de chequeo que publicará la Cruz Roja Colombiana les recuerdan a todos la importancia de conducir a una velocidad y distancia seguras, con tranquilidad y sin afanes ya que todos vamos en la vía y debemos respetarnos: la responsabilidad y seguridad no es solo de conductores, también de los acompañantes.

Con este propósito, la campaña #MiCompromisoEs hace también un llamado a que las personas que se desplazarán a clima cálido duerman con toldillo y adecúen anjeos (mallas protectoras) en puertas y ventanas, además el uso del repelente para reducir el riesgo de picaduras.

Adicionalmente, es importante que los ciudadanos conozcan que en caso de presentar fiebre, conjuntivitis, dolor muscular, dolor de cabeza, abdominal, en las articulaciones o en la parte de atrás de los ojos junto con cansancio o fatiga, vómito o diarrea es importante asistir al puesto de salud más cercano y NO auto medicarse ya que podría empeorar los síntomas.

La Cruz Roja Colombiana, acorde a su misión, reitera su compromiso para aliviar y prevenir el sufrimiento de las personas en toda circunstancia y les desea a todos un buen y seguro viaje por las carreteras de Colombia.

Recuerde:

Recomendaciones para la prevención del Zika

1. Usar repelente de zancudos / mosquitos para reducir el riesgo de transmisión del Zika por picadura de zancudo.

2. Eliminar regularmente el agua acumulada dentro y fuera de la casa y en áreas de uso comunitario.

3. Cubrir o tapar los recipientes de almacenamiento de agua en todo momento con una tapa o una malla bien ajustada.

4. Eliminar semanalmente los huevos de zancudo de las paredes de los recipientes de agua de uso frecuente.

5. Usar el condón durante el embarazo para prevenir la transmisión sexual de Zika.

6. Asistir a las consultas de control prenatal para el seguimiento del embarazo, e informarse sobre el riesgo de contraer el Zika y cómo prevenirlo.

Recomendaciones en Seguridad Vial

Para los conductores:

1. Evite distraerse durante el desplazamiento.

2. No use equipos móviles celulares o tabletas que afecten su concentración al momento de conducir.

3. Use un volumen moderado en el radio de su vehículo, para que pueda percibir cualquier situación que se presente en la vía.

4. No conduzca bajo los efectos de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención.

5. Siga las recomendaciones de las autoridades, atienda las señales de tránsito y evite maniobras peligrosas durante el desplazamiento.

6. Realice pausas después de conducir por más de 2 horas, detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco o realice una actividad.

Para los pasajeros:

1. No distraiga al conductor con videos, celulares o música que distraigan al conductor.

2. Este atento a las recomendaciones y sugerencias que brindan las señales de tránsito en la vía.

3. Evite promover o incitar el uso de maniobras riesgosas como sobrepasos o tránsito por vías o sentidos no autorizados.

4. No realice actividades o procedimientos inadecuados en el vehículo como sacar la cabeza o cualquier extremidad del cuerpo.

5. Use el cinturón de seguridad como lo indican las normas.

6. Esté atento a cualquier medida de alarma como manejo a velocidad excesiva, olores fuertes y penetrantes que se puedan generar por cualquier falla del automotor o sonidos que considere que pueden ser generados por un mal funcionamiento del mismo.

Para los peatones:

1. Use los cruces peatonales.

2. Use los puentes peatonales, sea visible en la vía.

3. No atraviese vías de alta velocidad por zonas no demarcadas para paso peatonal.

4. Camine por el andén.

5. No arroje elementos a los vehículos.

6. Use los paraderos o zonas seguras para abordar o descender de los vehículos.

7. No transite entre los carros.

8. No realice acciones peligrosas o riesgosas durante el cruce de las vías.