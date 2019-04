Mariana Duque se despide del tenis profesional

Este jueves 11 de abril quedará marcado como el día en que Mariana Duque, integrante del Equipo Colsanitas, le dijo adiós al tenis profesional, un anuncio que entregó en una emotiva rueda de prensa realizada en la ciudad de Bogotá acompañada por el presidente de la institución, Ignacio Correa, y personalidades como el extenista colombiano Alejandro Falla; el extenista argentino Javier Frana; y el entrenador que la acompañó casi en todo su proceso, Alejandro Pedraza.

“Ya no eran tan feliz haciendo lo que siempre hice, no estaba disfrutando tanto de viajar, de alejarme de mi familia y de competir también. Le perdí un poco de motivación a esto, así que empecé a analizar las cosas y al final vi que era el momento de dejar y empezar un nuevo capítulo”, comentó la bogotana.

A pesar de esto, Mariana recalcó que fue difícil tomar la decisión, aún más cuando esto fue lo que hizo durante toda su vida. “Tomar la decisión no fue nada fácil. Estuve más o menos un año dudando porque seguía jugando y me iba bien, pero siempre me llegaron esos pensamientos sobre si ya era la hora”.

“La decisión de dejar de jugar la tomé en septiembre del año pasado, pero como hizo Santi (Giraldo), me tomé un tiempo también sin hacer nada, sin jugar, a ver si realmente me hacía falta. Estuve 5-6 meses pensándolo hasta que tomé la decisión”, expresó.

Duque, quien en la actualidad tiene 29 años, tuvo no solo un paso excepcional en el profesionalismo, sino que también se destacó en la categoría juvenil. Su logro más importante fue el subcampeonato de Roland Garros Junior en 2007, y en ese mismo año se quedó con el título del Grado 1 de Barranquilla.

Como profesional, Mariana Duque llegó a la posición 66 del ranking WTA, su punto más alto, y ganó un título WTA en el Claro Open Colsanitas de 2010; también obtuvo un subcampeonato en el WTA de Núremberg en 2016. En el circuito ITF ganó un total de 19 trofeos, fue medalla de oro (2015) y medalla de plata (2007) en sencillos en los Juegos Panamericanos; medalla de plata en sencillos en los Juegos Centroamericanos 2017 y medalla de oro en Equipos Femenino.