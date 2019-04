Richie Ray y Bobby Cruz celebran 55 años de carrera artística

Richie Ray y Bobby Cruz dos leyendas vivas de la salsa, cumplen 55 años de carrera artística y como siempre Colombia es el destino obligado para iniciar los festejos de su celebración con dos inolvidables conciertos en el Teatro Cafam de Bellas Artes, los próximos viernes 3 y sábado 4 de Mayo a partir de las 8 de la noche.

Ese mágico encuentro con su público en Bogotá, como la dupla que ha permanecido por años imbatible al tiempo, será con una “descarga bestial” en la que entonaran todos sus clásicos.

Richie Ray y Bobby Cruz forman su orquesta en el año ‘1963’. En ese momento comienzan a trabajar en los “Resorts” de las montañas Catskill, en el Estado de New York presentándose en el “Hotel Raleigh”, el “Hotel Pines” y el “Hotel Evans” durante dos (2) años. En el año ‘1965’ lanzan su primer disco de larga duración titulado “Ricardo Ray Arrives”. Su primer éxito discográfico fué en esa obra y se tituló “Comején”. Desde entonces y hasta ahora han grabado ciento nueve (109) álbumes, alcanzado 150 éxitos internacionales y quince discos de Oro y Platino. Han sido premiados internacionalmente con los premios más cotizados. En Venezuela obtuvieron tres (3) veces el “momo de oro”, el premio más alto que se otorga a una orquesta extranjera en la República Bolivariana. En Barranquilla Colombia, por tres (3) años consecutivos ganaron el “Congo de Oro”, también reconocido como el más alto honor que se hace a una orquesta extranjera. En México obtienen el premio “Arpa”, y en New York City por tres (3) ocasiones consecutivas obtienen el premio de la revista “Latín New York”.

Han compuesto, arreglado y grabado alrededor de quinientos (500) temas. Han sido homenajeados por el Senado de Puerto Rico al igual que su cámara de representantes. También fueron homenajeados por la ciudad de Miami, otorgándoles las “Llaves de la Ciudad”. Además, reciben homenajes en las ciudades de Nueva York, y Atlanta Georgia entre muchas otras.

Fueron los primeros en grabar el género “latín Bugalú”. En el año 2006 la “Academia Latina de Artes y Ciencias” les otorga el codiciado “Grammy” designado como el “Premio a la Excelencia Musical” y en el 2007 la academia los vuelve a honrar con el “Grammy” por el “Mejor Álbum Tropical”, también fueron nominados por la academia por el álbum “Una Vida de Éxitos” grabado en vivo en la sala de bellas artes en Puerto Rico.

Recientemente fueron exaltados al Hall de la Fama de la Música Latina, siendo los primeros y hasta este momento los únicos salseros en obtener tan grande honor.