Trabajo sí hay, jornada de vinculación laboral en Cali

Este jueves 11 de abril la Agencia de Empleo de Comfenalco Valle delagente, estará en el barrio Alfonso López de Cali, para realizar una jornada especial, que busca ofrecer posibilidades de vinculación laboral para los caleños.

En esta oportunidad se requieren:

-Conductores con licencia C2: hombres, bachilleres entre los 20 y 50 años con experiencia de 2 años en el área, sin multas.

-Auxiliares de cargue y descargue: hombres, bachilleres entre 20 y 50 años con experiencia mínima de 6 meses en el área.

Todos los interesados deben contar con medio de transporte (moto) licencia A1 y A2.

Para postularse a los empleos, los interesados deben presentarse con su hoja de vida actualizada y fotocopia de la cédula, en la Calle 76 No. 7G – 34 barrio Alfonso López, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., para ser atendidos por el personal de Comfenalco Valle.

Las vacantes son ofrecidas por una empresa especializada en logística de transporte de la región

“Con esta labor, la Agencia de Empleo de Comfenalco Valle continúa con el cumplimiento de su misión de conectar el sector empresarial con las personas desempleadas o interesadas en mejorar su condición laboral actual, a través de empleos dignos y estables”, indicó Diana Tilano, gestora empresarial de la Agencia de Empleo Comfenalco Valle delagente

Informes Agencia de Empleo: Cali (2) 886 2727 opción 2 / www.comfenalcovalle.com.co