Centros comerciales: Entre la decadencia y el auge

Por: Luis Eduardo Forero Medina

Los malls, chopping o centros comerciales que en la era moderna se remontan al siglo XIX, cobraron auge en la siguiente centuria en los Estados Unidos de América; país precursor de esos negocios, que paradójicamente asiste al llamado apocalipsis retail por el cierre, abandono o destinación diferente de miles de ellos; mientras que en España y América Latina esos espacios crecen no sólo en número y calidad sino en áreas parecidas a una aldea dentro de la ciudad. Por cuenta del e-commerce hay menos vehículos aparcados en malls estadounidenses, porque sus antiguos usuarios preferiblemente acuden al móvil o al ordenador para comprar, que era lo máximo que se hacía cuando surgieron los centros comerciales.

En Colombia los malls nacieron en Medellín en 1972 con el centro comercial San Diego, seguido de Unicentro en Bogotá en 1976; evolucionando al punto en que el clúster se prepara para entregar la obra máxima en malls: El Edén de 320 mill m2, en la localidad de Kennedy en el D.C.; que será el centro comercial más grande de Colombia y el segundo de América Latina después del Leste Aricanduva, en São Paulo y el Mall Florida en Santiago (Chile). En seguida que Pedro Gómez Barrero destinó un área de 126.000 m2 en la que se cultivaba cebada para construir Unicentro; en la década de los 80 abrieron las puertas decenas de centros comerciales, como Granahorrar (1982), Bulevar (1988) y Hacienda Santa Bárbara (1989). En los noventa Plaza de las Américas (1991), Andino (1993),Salitre Plaza (1996) y Único (1997). En la primera década del siglo XXI, Cafam Floresta en 2000; Atlantis Plaza y Mayorca en Sabaneta (Antioquia) en 2002; en 2003, el CC de alta tecnología; en 2004 Palatino y El Retiro en 2005 ; en 2006 Santafé y Gran Estación; en 2007 San Martín en Bogotá y al año siguiente Hayuelos. En el corazón de Madrid, España, el primer centro comercial se abrió en 1983 (La Vaguada).

La segunda década de este siglo el sector arrancó en Colombia con el primer mall en superar 100.000 metros cuadrados de área comercial: Centro Mayor, diseñado con la temática circense; es hoy el mall más grande del país. Posteriormente Calima (2011), Titán Plaza (2012), Fontanar (2015). En 2016 Viva en Barranquilla y en Bogotá, Plaza central y Parque La Colina; en 2017 Multiplaza y el año pasado Viva en Envigado, sólo para citar algunos. Los proyectos en curso son diversos, planillados para entrega desde este año al 2022. Paseo Villa del Rio en la capital de la república, abrirá a finales de 2019 ; Mallplaza de inversionistas chilenos llega a Cali, detrás de la Plaza de Toros de Cañaveralejo; y Plaza Fabricato en el Valle de Aburrá. La Región Caribe verá aumentada la presencia de malls con Alegra Barranquilla y 1933 Life, ubicado en la carrera 5ª b, calle 111. Varios futbolistas invierten en Rionegro, Antioquia en Jardines Llanogrande, malls que contará con jardines colgantes desde la cubierta, en forma de embudos, que reciclan el agua; “un espectáculo arquitectónico digno de ver”. El año pasado se inauguraron 13 malls, igual número que en 2017.

Al final de este año el país tendrá por lo menos 250 malls entre medianos y grandes, la mayoría ubicados en Bogotá. Los Centros Comerciales, que reciben millones de visitantes al año; desde 1992 están agremiados en la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia). Según Fenalco el sector de Centros Comerciales es “uno de los segmentos que más demanda una gestión gremial integral y coordinada”.

Porque los clientes compran billones de pesos en los malls, y parece no son tenidos en cuenta con esos “detalles que enamoran”, el sector debe responder con modernización, incluyendo un cambio de look; innovación y baja de costos operativos; y los centros comerciales “lo han entendido”, dijeron los expertos. Una investigación determinó que “ el 83% de los visitantes a los centros comerciales consideran que las plazoletas de comidas se tornan aburridas y no responden a las expectativas del consumidor”. Un plan en ejecución es la conexión a las salas de monitoreo de la Policía Nacional de cámaras perimetrales en los centros comerciales, para desarticular estructuras criminales que afectan a comerciantes y usuarios.

Referente al impacto ambiental de los malls, en España un graduando realizó un estudio en La Gran Vía, una calle con tiendas y el centro comercial intu Xanadú en la Comunidad de Madrid; llegando a la conclusión que “tanto Xanadú como Gran Vía podrían disminuir su nivel de impactos ambientales”. España, donde hay un poco más de 500 malls, es el único país de la Unión Europea que emprende nuevos proyectos destinados a centros comerciales. En la Región, México puntea el sector malls, seguido de Chile y Colombia. En el Perú en los últimos tres años se ha presentado un admirable repunte de malls.

“Uno de los grandes temas de la agenda de los centros comerciales de los últimos años tiene que ver con la sostenibilidad social y ambiental. Estos establecimientos saben que no solo se trata de tener empresas rentables económicamente, sino que en su modelo de gestión, sean ambientalmente amigables”, sostuvo Leopoldo Vargas Brand, gerente general de Mall & Retail.

@luforero4