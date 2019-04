Ecoturismo en el Parque Natural Sumapaz no está permitido

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó a la comunidad en general, que el Parque Nacional Natural Sumapaz no posee vocación ecoturística, lo que significa que no se encuentra abierto al público en ninguna fecha, incluidas la temporadas de vacaciones.

Sin embargo, en los últimos años, la entrada norte del área protegida conocida como el complejo lagunar de Chisacá, ha tenido la presencia y aumento de visitantes que llegan a la zona atraídos por la belleza paisajística que ofrece el sector, pero que así mismo generan daños sobre el ecosistema al dejar residuos sólidos y caminar sobre zonas no permitidas afectando la flora del lugar, entre otras.

Acorde a esto, Parques Nacionales ratifica que este lugar tiene todos los senderos cerrados al público, que no cuenta con infraestructura adecuada que facilite la atención al visitante, no cuenta con guianza turística, no cuenta con zonas de parqueo ni con servicio de alimentación, hospedaje, camping y unidades sanitarias.

Es de resaltar que, una de las funciones principales del Parque Sumapaz es surtir de agua a los habitantes de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, el Meta y Huila; además de ser el hogar de muchas especies de fauna y flora nativa que cumplen un papel importante en el ciclo del agua.

Parques Nacionales Naturales de Colombia invita a todas las personas interesadas en ingresar en las diferentes áreas protegidas, para que se informen con antelación cuales son aptas para recibir ecoturismo, así como a planificar los viajes y sus visitas.