Lanzan programa de modernización para vehículos de carga pesada

El Ministerio de Transporte puso en marcha el nuevo Programa de Modernización para Vehículos de Carga, con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas, con el objetivo de generar una de las apuestas más grandes del Gobierno Nacional en materia de competitividad, que de manera integral tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y el emprendimiento y la equidad en el sector, buscando beneficios concretos para los transportadores de carga.

“El nuevo Programa de Modernización permitirá reducir el impacto negativo de las emisiones de CO2 y material particulado, mejorará la calidad del aire y el medio ambiente, ahorrará costos variables y fijos a los pequeños transportadores y contribuirá en la mejora de la competitividad del sector, que van de la mano con temas de profesionalización y emprendimiento para los transportadores. Se reducirá la siniestralidad vial por fallas mecánicas e impactará las condiciones de movilidad en los corredores más importantes del país”, afirmó la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

En ese sentido, y durante el último semestre, el equipo técnico del Ministerio de Transporte en un trabajo coordinado e incluyente con los diferentes sectores de la cadena logística, desarrolló y estructuró el nuevo programa de modernización, teniendo en cuenta distintas variables del sector, como el impacto ambiental, las emisiones contaminantes y calidad del aire, antigüedad de los vehículos, expectativas de los transportadores, disponibilidad presupuestal, ascenso tecnológico y emprendimiento.

Precisamente, uno de los principios fundamentales del programa es propiciar el emprendimiento y generar incentivos para la modernización del parque automotor en este importante sector. Según el RUNT existen en Colombia 119.517 vehículos de transporte de carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas que realizan el transporte de mercancías de puertos a las ciudades. De estos vehículos, cerca de 56 mil, tiene más de 20 años de antigüedad, representando el 47% del parque automotor.

Las alternativas del Nuevo Programa

Así las cosas, el Programa de Modernización contempla 4 alternativas para los transportadores:

1. Reconocimiento económico del 100%:

Esta alternativa está dirigida a propietarios de hasta 3 vehículos activos de carga pesada de servicio público que tomen la decisión y opten por salir voluntariamente del mercado. En él deberán desintegrar su vehículo, con antigüedad igual o mayor a 20 años, con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas, y con por lo menos 3 Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) y 3 Revisiones Técnico Mecánicas (RTM), contadas en los últimos 5 años, desde su postulación al programa. Con esta opción el propietario podrá acceder al 100% del reconocimiento según los valores publicados por el Ministerio de Transporte.

2. Reconocimiento económico del 50% y renovación vehicular con exención2[i] del IVA:

Dirigido a propietarios de hasta 3 vehículos activos de carga pesada de servicio público que deseen continuar en el mercado de transporte y quieren renovar su vehículo. En él deberán desintegrar su vehículo, con antigüedad igual o mayor a 20 años, con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas, y con por lo menos 3 Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) y 3 Revisiones Técnico Mecánicas (RTM), contadas en los últimos 5 años desde su postulación al programa. El propietario tendrá la opción de desintegrar y de matricular un vehículo nuevo en el mismo servicio. Al desintegrar, tendrá un beneficio económico del 50% del valor del reconocimiento económico y podrá contar con la exención[2] del IVA del 19% al momento de la compra del vehículo nuevo.

3. Reconocimiento económico del 40 % o exención2 del IVA:

La tercera opción está dirigida a propietarios de vehículos no activos de carga pesada, con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas, cuyos vehículos tengan una antigüedad igual o mayor a 20 años, pero que NO cuentan con por lo menos 3 SOAT y 3 RTM, en los últimos 5 años, contados desde su postulación al programa. Si es un propietario de un vehículo de servicio público podrá postularse al 40% del reconocimiento económico o la exención de IVA del 19% al momento de la compra del nuevo vehículo, y tendrá que matricularlo en el mismo servicio. Si es un propietario de un vehículo de servicio particular podrá renovar su vehículo con la exención2 de IVA del 19% al momento de la compra del nuevo vehículo, y tendrá que matricularlo en el mismo servicio. Este propietario no será beneficiario de reconocimiento económico.

4. Renovación vehicular:

Esta alternativa está dirigida a todos aquellos propietarios, de servicio público o particular, de vehículos de cualquier modelo (menor, igual o superior a 20 años de antigüedad) y que quieran renovar o reponer su vehículo; serán eximidos de la contribución ambiental para la renovación del parque automotor de un 15% del valor sin IVA de un nuevo vehículo a ingresar.

Hay que anotar que el nuevo Programa está diseñado para que los transportadores puedan acceder de manera expedita y, sin necesidad de intermediarios, por lo que se establecieron 3 etapas en cada proceso (postulación, validación y asignación de beneficios).

Más beneficios

El programa será dinamizado con la creación del Fondo de Modernización de Carga (FONCARGA), según lo establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para la ejecución del programa se dispondrán de $260.000 millones para 2019, recursos generados por la normalización vehicular, recursos de la contribución ambiental de nuevos propietarios y otras fuentes de financiamiento. Así mismo, se dispuso que FONCARGA pueda ser administrado por una fiducia en el marco del principio de legalidad y transparencia del Gobierno Nacional.

Adicionalmente, y de acuerdo con el artículo 11 de La Ley de Financiamiento 1943 de 2018, los propietarios de vehículos de transporte público de pasajeros (ej. transporte urbano de pasajeros especial, intermunicipal y taxis) y otras tipologías de transporte de carga pesada, con más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular (ej. volquetas), estarán exentos del IVA para la renovación de su vehículo, y hacen parte de un plan de gobierno para la modernización del parque automotor.

[1] El parque automotor del presente programa de modernización corresponde a los vehículos con más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular, con más de 20 años de antigüedad. Se excluyen las tipologías vehiculares mencionadas en el decreto 1079, art 2.2.1.7.7.1,

[2] Beneficio aplicable a propietarios de hasta dos (2) vehículos de transporte de carga con más de 10,5 t de PBV, según el artículo 11 de la Ley 1943 de 2018.