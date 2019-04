Secretaría de Movilidad anunció plan especial para Semana Santa

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció una serie de medidas para Semana Santa que van desde la implementación de planes de gestión de tránsito en puntos de alta aglomeración de público y el monitoreo permanente de las entradas y salidas de la ciudad, hasta la realización de operativos especiales de control al transporte ilegal en terminales y aeropuerto.

Los planes éxodo y retorno programados para la temporada cuentan con las unidades de la Policía de Tránsito y el apoyo del Grupo GUIA de la Secretaría Distrital de Movilidad. Se desarrollarán el primero por domingo de ramos desde hoy viernes 12 de abril hasta el domingo 14 de abril y el segundo por Semana Santa desde el miércoles 17 hasta el domingo 21 de abril.

Desde el Centro de Gestión de Tránsito de Bogotá (CGT) se hará un monitoreo permanente de las entradas y salidas de la ciudad, ingreso y salida de vehículos, incidentes en vía, velocidades promedio y volúmenes vehiculares con el fin de fortalecer la gestión del personal en vía y apoyar la movilidad de los ciudadanos que entran y salen de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad informará permanentemente acerca del estado de las entradas y salidas de la ciudad y los incidentes en vía en tiempo real a través de su cuenta de Twitter @BogotaTransito. Los mensajes están marcados con las etiquetas o hashtag: #PlanExodo y #PlanRetorno

La atención a los choques simples hace parte de la estrategia de la Secretaría Distrital de Movilidad para mejorar los tiempos de viaje de quienes entran y salen de la ciudad durante la temporada de Semana Santa. Un total de 12 unidades de dron están dispuestas en las entradas y salidas de la autopista sur, la autopista norte, la autopista al Llano, la calle 80, la vía Suba-Cota y la carrera 7 (puente La Caro), para agilizar la atención de estos incidentes. Por su parte, las grúas de la concesión de la Secretaría Distrital de Movilidad están ubicadas estratégicamente en estos puntos para mover vehículos varados o atender contingencias.

Como es habitual, en el corredor sur desde la avenida Boyacá hasta Soacha, los semáforos estarán intermitentes y el tránsito será regulado por unidades de la Policía Metropolitana de Tránsito de Bogotá que dispone de 1.000 unidades atentas al desarrollo de los planes éxodo y retorno y de las actividades de Semana Santa en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad adelantará operativos especiales contra el transporte ilegal, principalmente en inmediaciones de la terminal de transporte Salitre, donde revisará la documentación y sellos de las flotas, y en el aeropuerto de Bogotá, donde verificará la documentación de los vehículos de transporte público individual y de transporte especial. De la misma forma, se intensificarán los controles de velocidad en la ciudad.

Los puntos de alta aglomeración de público durante el domingo de ramos y la Semana Santa tendrán el acompañamiento de unidades del Grupo GUIA y la Policía de Tránsito. Se atenderán con planes de gestión de tránsito que les permitan a los peatones y peregrinos moverse de una forma segura y a los vehículos hacerlo organizadamente. Así, estos planes se desarrollarán en:

– Aeropuerto El Dorado (llegada y salida de vuelos nacionales/internacionales)

– Terminal de Transporte

– Monserrate

– Inmediaciones de la Catedral Primada de Bogotá

– Iglesia de Lourdes.

– Iglesia del 20 de Julio

– Subida a Guadalupe

El respeto y acatamiento a las normas de tránsito es uno de los factores claves para contar con un tránsito organizado y una movilidad segura durante la temporada. La Secretaría Distrital de Movilidad tiene las siguientes recomendaciones para conductores y peatones.

Recomendaciones para los conductores:

· Revise el estado del vehículo, cuente con el kit de carretera y la documentación al día del vehículo. Asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto correctamente el cinturón de seguridad.

· Planifique la ruta. Es una buena forma de conducir con seguridad y prevenir cualquier tipo de imprevisto.

· Mire el estado de las carreteras. Es una forma de asegurar un viaje seguro y sin contratiempos.

· Evite las maniobras riesgosas como los sobrepasos o el tránsito por vías o sentidos no autorizados.

· Evite comer en abundancia antes de conducir; evite el consumo de sustancias alcohólicas, psicoactivas o medicamentos que puedan afectar su capacidad de atención. Recuerde que conducir embriagado lleva a la imposición de sanciones económicas, la inmovilización del vehículo y hasta la suspensión de la licencia.

· No use equipos móviles o tabletas o elementos tecnológicos que afecten su concentración al momento de conducir.

· Realice pausas después de conducir por más de 2 horas. Detenga el vehículo en un sitio seguro, camine un poco y estire los músculos de su cuerpo.

· Madrúguele al plan éxodo y retorno. Tome buses intermunicipales en sitios autorizados, no use transporte ilegal ya que este no cuenta con los seguros autorizados en caso de un siniestro vial ni con los permisos de ley para transitar como servicio público.

· No deje mal estacionado o abandonado el vehículo ya que durante Semana Santa aumentarán los operativos de control a invasión del espacio público.

· Respete las normas de tránsito. De esta manera garantizará su seguridad y reducirá el riesgo de cualquier tipo de siniestro vial.

Recomendaciones para los peatones:

· Respete las señales y normas de tránsito.

· Use los cruces peatonales.

· Use los puentes peatonales.

· Use los paraderos o zonas seguras para abordar o descender de los vehículos de transporte público.

· No cruce vías de alta velocidad por zonas no demarcadas para el paso peatonal.

· Camine por el andén.