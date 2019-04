‘Conduce Seguro’, el programa de prevención vial de Allianz Colombia

Llega la Semana Santa y Allianz Colombia quiere contarle a los viajeros sobre su programa ‘Conduce Seguro’,cuyo objetivo es contribuir en la disminución de la accidentalidad en las carreteras del país y generar conciencia sobre la importancia de adquirir comportamientos y hábitos seguros a la hora de conducir un vehículo.

Es por esta razón que, los días 13, 17 y 21 de abril, la Aseguradora hará presencia a través de su flota de prevención en las salidas de las autopistas Norte y Sur de la ciudad de Bogotá.

Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las principales causas de accidentes en carretera suceden por desobedecer las señales de tránsito, exceder la velocidad, y realizar adelantamientos de forma imprudente, entre otros. La accidentalidad vial es la segunda causa de muerte violenta en el país. De enero a julio del 2018, en Colombia se registraron 3.704 muertes por accidentes de tránsito, según el Instituto de Medicina Legal.

Ante este panorama, Allianz Seguros S.A., asumió su responsabilidad social con el país al buscar, mediante un Programa de Prevención, el fomento de una cultura de prevención y el impacto de la prevención vial a través de su campaña, que tiene como objetivo la disminución de las cifras de accidentes viales del país, así como crear conciencia de los factores que inciden en la accidentalidad. En total, Allianz cuenta con 11 camionetas, únicas en Colombia y Latinoamérica, de las cuales 4 estarán ubicadas en Bogotá para realizar pruebas tamiz psicosensométricas, que permiten identificar posibles alteraciones físicas que presentan los conductores evaluados a la hora de conducir un vehículo automotor en aspectos como la visión, audición, coordinación y reacción, comparado con parámetros internacionales.

De la misma manera, estos vehículos están adecuados para realizar pruebas de simulación que permiten identificar comportamientos de riesgo, que presentan los conductores evaluados a la hora de conducir un vehículo automotor en aspectos como la conducción técnica del vehículo, la circulación segura, señalización y normatividad y económica.

A lo largo de 12 años, Allianz Colombia ha impactado con su programa a más de 283.000 personas en todo el país, a quienes ha realizado 48 mil exámenes psicosensométricos 22 mil pruebas de simulación y se han formado 52 mil conductores.

De acuerdo con cálculos basados en las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en 2018 más del 79 % de los incidentes viales totales de todos los actores viales en Colombia, estuvieron relacionados con el comportamiento y los malos hábitos de conducción, tales como no usar equipos de seguridad, no respetar la distancia de seguridad o desobedecer las normas y señales de tránsito.

“Queremos que los conductores y sus familias, disfruten con tranquilidad y seguridad, la temporada de Semana Santa sin ningún contratiempo. Y para lograr esto, es importante que tomemos conciencia de la importancia de proteger nuestras vidas, la de nuestros acompañantes y todos los actores viales”, asegura David Colmenares Spence, CEO Allianz Colombia.

Así mismo, desde Allianz recomendamos:

· Revisar el estado físico de los conductores.

· Estar descansado.

· Mantener una temperatura equilibrada dentro del vehículo.

· Prudencia en la carretera: no exceder los límites de velocidad, no sobrepasar vehículos en tramos que no son permitidos, etc.

· Realizar paradas de 15 minutos cada 200 kilómetros.

· No consumir alcohol.

· Luces prendidas.

El Grupo Allianz también apoya el programa de las Naciones Unidas, Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, el cual tiene como objetivo salvar 5 millones de vidas causadas por accidentes de tránsito en el mundo. (Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito, según estadísticas de las Naciones Unidas).