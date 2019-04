Expulsan de vuelo a borracha que bailó y exhibió el trasero frente a pasajeros

Una mujer aparentemente borracha en un vuelo de Spirit Airlines desde Orlando – Florida, a Newark – Nueva Jersey, fue expulsada del avión tras enfadarse con el personal de la aerolínea y exhibir su trasero ante los pasajeros.

En lugar de apagar su teléfono móvil, según el procedimiento estándar antes del despegue, la mujer gritó a las azafatas y luego dirigió su atención hacia sus compañeros de viaje, quienes estaban filmando el incidente con sus teléfonos.

“Graben todo lo que quieran, desgraciados”, se le escucha gritar en el vídeo publicado el lunes, antes de darse la vuelta, exhibir su trasero y empezar a ‘perrear’.

En un momento, una pasajera le grita a la mujer: “¡Tan orgullosa de ser tan vulgar, me gusta!” La mujer respondió: “¡Sí! Ven a pelear conmigo entonces, maldita. ¡Haz algo! ¡Haz algo! Oh, no haces nada, eres una maldita”.

La mujer, cuya identidad no se conoce, sigue explicándole a la pasajera sentada: “¡No eres mi madre! ¡Mi madre gana más dinero que tú!”.

Finalmente, la mujer fue escoltada fuera del avión, una decisión que hizo aplaudir a los pasajeros.

Spirit Airlines no respondió a la solicitud de comentarios de Yahoo Vida y Estilo.

Yahoo Noticias