Top de las App más usadas por universitarios en Colombia

Los estudiantes universitarios destinan tiempo ilimitado al uso de las aplicaciones en sus celulares, en los que especialmente utilizan aquellas destinadas a diversión, chats, fotos, películas y música, las de transporte y bancarias, esto sin importar que les pueda provocar en algunas ocasiones, enfermedades como dolor de cabeza o en las manos.

Así lo reveló una encuesta que elaboró el Observatorio Periodístico de la Fundación Universitaria Horizonte, UniHorizonte, en la que se midió el uso que dan los estudiantes a las aplicaciones que tienen instaladas en su celular y que las han convertido en una herramienta frecuente en su vida personal y académica.

La encuesta fue hecha en marzo pasado con estudiantes de las Instituciones de educación Superior; UniHorizonte, Militar, Andes, Rosario, Areandina, Agustiniana, UnInpahu, Santo Tomás, Central, Pedagógica, ECCI, Panamericana, Javeriana, Minuto de Dios, como también del Sena. El cuestionario fue aplicado de forma presencial y virtual.

En la encuesta, en una pregunta de selección múltiple, se le pidió a los universitarios que seleccionaran, entre 15 Apps, las que más usaban. La mensajería instantánea, WhatsApp resultó siendo la más utilizada, 328 de los 335 consultados.

Luego, según los estudiantes las que más manipulan son, en su orden, Instagram con 227, Facebook con 212, YouTube (a pesar de que ahora existen otras plataformas de música) con 180 y cierra el Top 5 de las más usadas Messenger con 135 jóvenes.

Las aplicaciones de transporte más usadas son Uber, Cabify y Beat. En menor cantidad están vídeos Tic Tok, la plataforma de empleo LinkedIn, la App de El Tiempo y algunas de bancos, como Davivienda.

Lo anterior demuestra que los estudiantes usan sus teléfonos móviles más para entretención, y muy poco para realizar tareas o trabajos referentes a las carreras que estudian.

SIN TIEMPO

Un aspecto más que llamó también la atención en esta encuesta, es que al ser preguntados los estudiantes sobre el tiempo que le dedican al uso de las aplicaciones en sus celulares, el 77% de los encuestados aseguran no tener un límite.

Así mismo aseguraron que el uso excesivo del celular les ocasiona cansancio ocular, dolores en las manos y dolor de cabeza.

Por otro lado, el 18% de los encuestados aseguró que el uso frecuente del celular les ha ocasionado peleas con sus padres, el 17% ha sido víctimas de robo, un 13% se ha estrellado por estar conectado a su teléfono móvil.

Aunque es frecuente el uso de los Hashtag o # (numeral) en las redes sociales, Twitter fue la red social que los empezó a aplicar, sin embargo su uso se ha vuelto furor en las demás redes, pero los jóvenes consultados no tienen claridad sobre cuál es su verdadera función, ya que al menos la mitad de los encuestados aseguran no saber para qué sirven, o simplemente no los usan.

Una pregunta final consultó sobre el valor del equipo celular. El 31% aseguró haber gastado entre $200.000 y $500.000; un 28% entre $500.000 a $700.000; el 24% entre $700.000 y $1.000.000; y 18% más de $1.000.000.