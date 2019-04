Autoridades reportan 38 personas muertas por accidentes de tránsito en Semana Santa

Foto Radio Santa Fe CM

La información la entregó este lunes el general Carlos Ernesto Rodríguez, director de la Policía de Tránsito y Transporte, quien informó que en lo que va corrido de la Semana Santa, ya se ha registrado el fallecimiento de 38 ciudadanos en accidentes de tránsito en las distintas vías de Colombia.

El general Rodríguez indicó que: “De esa cifra lamentablemente un 90 por ciento ha sido por imprudencia de los conductores, exceso de velocidad y por malas maniobras”.

Y agregó que el país atraviesa una ola invernal muy fuerte, aconsejando a los viajeros conservar una distancia mayor entre cada vehículo, para ser visibles a los otros actores viales.

Recordó que por la lluvias deben encenderse de inmediato las luces y evitar parquear los vehículos en lugares que no están permitidos.

En ese sentido, Rodríguez dijo que no por el momento no hay cierres en las vías nacionales, sin embrago, indicó que las lluvias afectaron este lunes en la madrugada a la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, pero que ya funciona con normalidad.

Al respecto el viceministro Juan Camilo Osto, director encargado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, reveló que en 2019, 109 personas han perdido la vida y otras 464 quedaron heridas tras adelantar en zona no permitida.

Este lunes la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca informó que para la Semana Santa de este 2019 se proyecta que 2’598.980 estarán transitando las vías del departamento, un leve aumento comparado con el 2018 que fue de 2’573.282.

Para garantizar la seguridad y tranquilidad de estos viajeros, se contará con 2.000 Policías de Tránsito, quienes estarán realizando un estricto y riguroso control frente a las conductas de mayor incidencia en la siniestralidad como son el exceso de velocidad, adelantamiento en sitio prohibido, conducción en estado de embriaguez, estado técnico mecánico de los vehículos y maniobras peligrosas de los motociclistas.

La entidad ha realizado recomendaciones a los viajeros así:

-Antes de iniciar su trayecto consulte el estado del clima, en el IDEAM, y de las vías, en el INVIAS, para conocer las posibles incidencias en el tráfico, circule lentamente si se presentan lluvias o niebla.

–Recuerde que durante el viaje podrá contar con servicio de ambulancias, carro taller, grúas y personal en los peajes que agilizarán el recaudo.

–El Grupo GPS (Gestión y promoción de la Seguridad Vial) apoyará la gestión del tránsito durante la semana mayor en el corredor vial Chía- Mosquera.

–Lo acompañaremos en tiempo real, desde el Puesto de Mando Unificado desde hoy viernes 12 de abril hasta la madrugada del lunes 22 de abril para que tenga un feliz regreso a casa.

–Revise técnicamente su vehículo antes de iniciar su viaje.

–Verifique que tenga los documentos en orden y completos: Soat, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción, cédula.

–No olvide el equipo de carretera (botiquín, extintor, llanta de repuesto, herramientas, señales de emergencia).

–Respete las señales de tránsito y los límites de velocidad.

–Si llueve, encienda las luces para que los demás conductores lo vean.

–Una llamada puede esperar, no hable por teléfono, ni chatee mientras conduce.

–Conserve una distancia adecuada entre su vehículo y el que está delante suyo.

–Extreme las precauciones al encontrar curvas con escasa visibilidad y no adelante en curva.

–Verifique el estado de su vehículo, preste atención al estado de las llantas, asegúrese del buen funcionamiento de la dirección, frenos, luces, limpiaparabrisas, cinturones de seguridad y demás elementos de seguridad.

–No combine el licor con la conducción, conducir ebrio pone en riesgo su vida, la de su familia y la de los demás actores viales, recuerde que su vehículo puede ser inmovilizado, perderá la licencia de conducción y pagará costosas multas.

–Señalice con suficiente antelación sus maniobras en la vía, asegúrese de que los demás vehículos se percaten.

–Adelantar es una maniobra peligrosa, avise su intención y cerciórese que puede hacerlo con seguridad.

–Si lo van adelantar, no acelere, facilite el adelantamiento. No olvide que el cinturón de seguridad es obligatorio. Utilícelo en cualquier trayecto, en caso de viajes largos descanse cada dos horas.