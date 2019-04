Cierre de la calzada occidental de TransMilenio entre la calle 26 y la estación CAD

Loterias

Loterías del 14 de abril en Colombia:

DORADO

Noche 8599

CULONA:

6546

ASTRO LUNA

7833 – Signo Capricornio

PIJAO:

4583

PAISITA:

Día 9287 – Noche 0000

CHONTICO:

Día 7293 – Noche 0161

CAFETERITO:

Noche 0411

SINUANO:

Día 0496 – Noche 2948

CASH THREE:

Día 395 – Noche 079

PLAY FOUR:

Día 0439 – Noche 1462

SAMAN:

3987

CARIBEÑA:

Día 7311 – Noche 8184

WIN FOUR:

1660

EVENING:

3773

MOTILÓN:

Tarde 1993 – Noche 2202

LA FANTÁSTICA:

Noche 0098

ANTIOQUEÑITA

Día 3189 – Tarde 2367

RESULTADOS DEL SÁBADO 13 DE ABRIL

Baloto 06 07 08 27 34 14

Revancha 04 18 22 34 41 10

Boyacá 9601 – serie 149

Cauca 9249 – Serie 171