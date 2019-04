En Bosa La Esperanza estrenan parque zonal que beneficia a más de 255.000 personas

El alcalde Enrique Peñalosa entregó a la comunidad del barrio Bosa La Esperanza un nuevo parque zonal que desde ahora beneficia a más de 255.000 personas.

“Aquí estamos en el parque La Esperanza en Bosa donde hicimos canchas sintéticas, un skate park, gimnasios, zona de niños. Lo más importante de estas obras es que están llenas de personas, ya la comunidad se tomó este parque para que haya más salud y felicidad”, afirmó el alcalde Enrique Peñalosa.

Para hacer realidad este parque, la Alcaldía de Enrique Peñalosa hizo una inversión de 8.775 millones de pesos.

“En la pasada Alcaldía hicimos aquí al lado el colegio La Esperanza y el jardín infantil y dejamos este terreno para la construcción de un parque que después de 20 años estamos haciendo realidad. Estas obras cambian la vida de los ciudadanos”, afirmó el mandatario de la ciudad.

Este parque, que transformará por completo este sector de la ciudad, cuenta con pista de patinaje, cancha sintética, escenario de Nuevas Tendencias Deportivas y pista de trote.

“Aquí no había nada y ahora el parque quedó muy bien hecho, me gusta que lo hagan porque lo estábamos esperando hace mucho, porque aquí casi no hay skate park y esto nos motiva mucho”, destacó Nicolás Torres Bonilla, usuario de la nueva pista de skate.

Además de zonas de juegos infantiles y gimnasios al aire libre, pista de trote, senderos peatonales, plazoletas y un importante componente de zonas verdes.

Este lugar pasó de ser un terreno abandonado a convertirse en un parque con todos los espacios para que la comunidad disfrute de la recreación y el deporte.

“Esto era un potrero y toda la zona era oscura. Ahora con este parque todo quedó muy lindo. Aquí tenemos gimnasio los que no podemos pagar uno y ayuda mucho a alejar a los niños de cosas que no deben por medio del deporte”, expresó Adriana Cantor, habitante del barrio Bosa La

Esperanza.

Más canchas y escenarios deportivos para Bosa

Junto al parque La Esperanza la Alcaldía de Bogotá ha adelantado importantes obras para que los habitantes de la localidad de Bosa cuentes con escenarios deportivos de la mejor calidad.

En materia de canchas sintéticas, ya hay 9 entregadas en los parques Bosa Los Naranjos, Clarelandia, Villa del Río, El Recreo, Porvenir (2), Tingua Tibanica, Autopista Sur y La Esperanza.

Así mismo, en el parque Autopista Sur se realizó la adecuación de la piscina, instalaciones hidrosanitarias y cubierta.

El parque Porvenir Fase II ahora cuenta con dos canchas sintéticas de fútbol 5 y una cancha baby, senderos y módulo de administración. Y en el parque Porvenir fase III, se construyeron gimnasios, senderos y subestación eléctrica.