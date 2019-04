Trump le dice a Boeing que arregle y cambie nombre al avión 737 MAX

–A través de su cuenta en Twitter, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump le dio un consejo a la compañía Boeing, tras las dos tragedias sufridas por fallas en dos aeronaves: Que arregle el Boeing 737 Max y le cambie el nombre.

“Qué sé yo sobre el ‘branding’, tal vez nada (¡pero me convertí en presidente!). Pero si fuera Boeing, ARREGLARÍA el Boeing 737 MAX, agregaría algunas funciones adicionales y cambiaría el nombre del avión”, precisa el mandatario estadounidense.

Y agrega: “Ningún producto ha sufrido como este. Pero, de nuevo, ¿qué diablos sé yo?”.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019