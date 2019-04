A partir del 22 de abril de 2019, las rutas alimentadoras 16-1 Tierra Grata, 16-2 Engativá Centro, 16-4 El Muelle, 16-5 Villa Amalia y 16-6 La Faena, modificaron su recorrido pensando en cada uno de los usuarios.



Recuerda que los horarios de operación de los servicios son de Lunes a Viernes de 4:30 A.M. a 12:15 A.M., Sábados de 5:00 A.M. a 12:15 A.M. y Domingos y festivos de 5:30 A.M. a 11:15 P.M.

