Alerta verde preventiva en toda la red hospitalaria de Bogotá por Semana Santa

Para prevenir riesgos de salud durante la Semana Santa, la Secretaría Distrital de Salud activó la alerta verde preventiva en toda la red hospitalaria de la ciudad, además adelanta operativos de inspección, vigilancia y control en expendios de pescados, mariscos, enlatados y bebidas alcohólicas; dispone siete puntos de vacunación para viajeros y hace importantes recomendaciones para tener en cuenta durante la temporada.

Se realizan 160 operativos de inspección, en más de 850 establecimientos que comercializan pescados y mariscos, para verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias y evitar la venta y el consumo de productos alterados, adulterados o contaminados que generen intoxicaciones y otras enfermedades por alimentos.

Los controles se realizan en plazas de mercado, supermercados, hipermercados, restaurantes, depósitos, expendios minoristas, centros de abastecimiento y establecimientos en los que se venden o se consumen bebidas alcohólicas.

Durante la Semana Santa de 2018, la SDS decomisó 204 kilos de pescado en malas condiciones y 132 litros de licor alterado. Las incautaciones estuvieron relacionadas con almacenamiento inadecuado, alimentos vencidos, alimentos expuestos al ambiente, ruptura de la cadena de frio e incumplimiento de rotulado

Para los viajeros, la SDS tiene dispuestos siete puntos de vacunación contra fiebre amarilla y sarampión-rubéola: en las terminales de transporte Salitre, Norte y Sur, el aeropuerto El Dorado y las Unidades de Servicios de Salud Lorencita Villegas, Suba y Candelaria. En las terminales además se intensifica la vigilancia para la identificación de casos de riesgo por sarampión, rubeola, dengue y fiebre amarilla.

Como parte del plan de salud de Semana Santa se activó la alerta verde en todos los hospitales de la ciudad para garantizar la disponibilidad de insumos, personal médico, suministros, equipos y vehículos de emergencia. Esta funcionará entre las 8:00 a.m. del sábado 13 de abril hasta las 8:00 a.m. del lunes 22 de abril.

Las principales recomendaciones para evitar riesgos en salud durante la Semana Santa son:

Viajeros:

Tener seguro médico y portar el documento de afiliación.

Vacunarse 10 días antes de viajar a zonas de riesgo por fiebre amarilla.

Tener al día las vacunas de los niños, especialmente contra sarampión y rubeola.

Tomar siempre agua tratada o embotellada.

Utilizar protector solar con factor igual o superior a 30 y gafas con filtro UV.

Usar repelentes, ropa de manga y mosquiteros para evitar picaduras de insectos y, principalmente, prevenir enfermarse por dengue.

Evitar el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas en ventas ambulantes o sitios poco confiables.

Consumo de pescado y enlatados:

Las escamas deben ser brillantes y la piel húmeda y tersa, sin laceraciones ni arrugas.

Los ojos deben ser transparentes, brillantes y salientes.

El olor debe ser fresco, no extraño, como el del amoníaco o el óxido.

El pescado seco debe ser de color amarillo uniforme, sin manchas rojizas o verdosas.

No comprar pescado blando o semicongelado, ni en ventas ambulantes.

El rotulado de los enlatados debe ser claro, visible y fácil de leer.

No consuma enlatados con enmendaduras, rotos o en mal estado.

Todas las recomendaciones para la temporada de Semana Santa y los lugares de vacunación para viajeros se pueden consultar en la web www.saludcapital.gov.co.